ÇUMRA TİCARET ODASI‘NDAN EĞİTİME DESTEK

Her yıl geleneksel olduğu gibi bu yılda Çumra Ticaret Odası, Çumra, Akören ve Güneysınır merkez ve köy okulları dahil 700 ilkokul öğrencisine kırtasiye seti desteğinde bulundu. Eğitime destek için hazırlanan paketler okullarında öğrencilere ,Çumra Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin KURAL ve Genel Sekreter Ahmet Temiz’in katılımıyla teslim edildi. “Eğitim İçin Yapılan Harcama Masraf Değil, Gelecek için Yakılan Işıktır” Çumra Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Metin KURAL yaptığı açıklamada; “Her yıl eğitim desteklerini düzenli olarak yapılmasına büyük önem verdiklerini ifade ederek, bu yılda desteklerine devam ettiklerini belirterek, üst kuruluşumuz olan TOBB ve üyelerimizin destekleri ile her yıl olduğu gibi bu yılda Çumra, Akören ve Güneysınır merkez ve köy okulları dahil 700 ilkokul öğrencimize kırtasiye seti desteğinde bulunduk. Bilindiği üzere daha önceki yıllarda da çeşitli yardımlarla eğitime destek verdik. Biz ‘’EĞİTİM İÇİN YAPILAN HARCAMA MASRAF DEĞİL, GELECEK İÇİN YAKILAN BİR IŞIKTIR’’ düşüncesini benimseyip her alanda buna göre hareket etmekteyiz .Daha önce de bir çok kurs ve eğitim programlarını ilçemiz ile buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz.

Yapılan yardımlarda bizden desteklerini esirgemeyen üyelerimizden gelen teşekkür mesajları ve sonsuz güvenden dolayı tüm üyelerimize tek tek teşekkürü bir borç bilirim. Siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile Çumra’mıza daha fazla fayda sağlamaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar dilerim’’ şeklinde konuştu. Kural’dan KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Kursu MüjdesiKosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile ilgili konuşan Kural; “Çumra’mızda bir ilk olarak bizim başlattığımız , Odamız toplamda 8. 2017 yılında ise 4.kez düzenlenecek olan Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kasım ayında başlayacak. Kursa katılmak isteyen girişimci adaylarımızın Çumra Ticaret Odasına ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kurslara başladığımız ilk günden buyana büyük talep gören bu hizmet önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve devletimizin yeni girişimciler için vermiş olduğu destekleri Çumra’mıza getirmeye ,bu ve bunun gibi imkanlardan vatandaşımızın en etkin şekilde faydalanmalarını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini ekibimizle yapacağız.” Şeklinde ifade etti.