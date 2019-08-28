Çumra'da belediyenin yol asfaltlama çalışmaları
KONYA (AA) – Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçede devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.
İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İlçemizin bir çok noktasında kapsamlı olarak gerçekleştirdiğimiz yol ve asfaltlama çalışmalarımız, asfalt sezonun başladığı zamandan bu yana ekiplerimizin gayretleri ile devam ediyor. Çalışmalarımız dahilinde bozulan ve ulaşımı zorlaştıran bölgelerde hemşehrilerimize güvenli bir ulaşım sağlaması için gayret ediyoruz. Mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda bozulan, deforme olan cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz tarafından asfaltlanan yollar daha güzel ve kullanışlı olacak. Bu faaliyetleri sürdürürkende tabi ki tüm ekiplerimizle gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Sezon bitmeden daha fazla alanı asfalt yapabilmek için tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışacağız."
-
Kapadokya’da “Bizans İmparatoru Mauricius” adına festival düzenlenecek
-
Çumra'da belediyenin yol asfaltlama çalışmaları
-
Eşi tarafından eşarpla öldürülen kadın defnedildi
-
Konyalı sanayiciler otizmli çocukların konuğu oldu
-
İhraç edilen her 3 alabalıktan biri Kayseri'den
-
TİHEK'ten Emine Bulut'un ailesine taziye ziyareti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.