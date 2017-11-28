ÇUMRA’DA ÇALINAN ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Konya’nın Çumra ilçesinde gece saatlerinde çalındığı bildirilen araç jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi. Aracı çaldığı iddia edilen şüpheli ise tutuklandı.
Cumartesi günü Çumra’nın Okçu Mahallesi’nde gece saatlerinde Mustafa Türkoğlu’nun aracı gece saatlerinde çalındı.
Araç sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı kısa sürede buldu.
42 CJ D76 plakalı araç sahibine teslim edilirken, otomobili çaldığı iddia edilen Y. S. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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