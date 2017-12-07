ÇUMRA’DA DEĞİŞİM SÜRÜYOR

Çumra’da değişim sürüyor. Çumra Belediyesi Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla beraber çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde İlçe merkezinde bulunan Türk Hava Kurumu binasının kullanıma elverişsiz olmasıyla birlikte çalışmalar başladı. Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Çumra Türk Hava Kurumu başkanı Ahmet Gündüz ile yaptığı görüşmede Türk Hava Kurumu binasının Bardakçı mahallesinde yapımı belediye tarafından yapılan tesise taşınması kararını aldıklarını ifade etmişti. Çalışmalar tamamlandı Çumra Türk Hava Kurumu binası yeni yerinde faaliyetlerinde başlıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Türk Hava Kurumu Başkanı Ahmet Gündüz; Çumra’mızın ilk binası olan Türk Hava Kurumu binası bugüne kadar burada faaliyet göstermişti ama şuanki hali ise bu binanın ilçeye hizmet veremeyecek olması aşikardır. Bu konuda Çumra Belediye Başkanımız Dr.Mehmet Oğuz Bey tarafımıza bir teklif getirmesi bir girişimleriyle yenilenmesi kararı aldık. Başkanımızın bu alanı ilçeye farklı hizmetlerde bulunması için kazandırmamız lazım dedi. Biz size belediyemiz tarafından bardakçı mahallemizde yeni yaptığımız kompleksten 174 m2 bir yer verelim dedi bizlerde bunu genel merkezimizle görüşerek değerlendirmemizi yaparak daha hayırlı olacağı kanaatine vardık bugün ise başkanımızın sayesinde yeni yerimize kavuştuk kendisine ilçe adına ve bizlerin faaliyet alanımızı genişlettiği için teşekkür ediyorum dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz ise; Şehre yeni bir meydan kavuşturmak için Altınpark üzerindeki yapıların kaldırılması ve kaldırılırken kendilerine yeni tesisler yapılması için Sivil Toplum Kuruluşlarımızla bir mutabakata varmıştık. Hem Kızılay binamız hem Türk Hava Kurumu binamız kaldırılıyor. Bugün itibariyle yapmış olduğumuz protokole göre Türk Hava Kurumu binamız Bardakçı Mahallemizde yapımı tamamlanan tesisimizde yerlerini alıyorlar. İnşallah yeni yerlerinde Türk Hava Kurumumuzu maket uçak kursu, yamaç paraşütü kursu çocuklarımızın ikincil eğitimlerini okul dışı eğitimlerine de yeni bir katkı sağlayacak güzel bir komplekste bir alanı Türk Hava Kurumuza teslim ediyoruz. Belediye imkanları ile yapımı tamamlanan tesisimizle birlikte bu alanların boşaltılması ve İlçemizin yeni bir meydana kavuşmasını sağlıyoruz bu meydan projesiyle inşallah şehir merkezindeki trafik sorunu da bir nebze giderilmiş olacak dedi.

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak süreç içerisinde güzel görüşmeler oldu ben Türk Hava Kurumumuza teşekkür ediyor, İlçemize hayırlı olsun diyorum.dedi.