ÇUMRA’DA EĞİTİME YATIRIM

Çumra Belediyesi 2014 Mahalli idareler seçimlerinde hemen sonra söz verdiği gibi Eğitime ve Gençliğe yönelik yatırım hamlesini başlattı.

Çumra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Konya Okul Başkanı ve Çumra Okul Başkanları Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çumra Sultan Abüdlhamid Han Bilgehanesinde gerçekleşen ziyarette Okul başkanları Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’a İlçeye kazandırılan yeni okullar ve gençliğe yönelik yapılan ve yapılamaya devam eden Kültürel ve Sosyal projeler için teşekkür ettiler.

Ziyaret sırasında Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehme Oğuz şunları kaydetti:

“2014 Mahalli idareler seçimlerinden hemen sonra Eğitim alanında yatırım hamlemizi başlattık. Göreve geldiğimizde mevcut okullarımızın yetersiz ve kullanılamaz halde olduğunu gördük ve çalışmalarımızı ilk önce bu alanda başlattık. Bu kapsamda İlçemize Çeşitli kurumlardan 4 yeni okul kazandırdık. 16 Derslikli bir Sağlık Meslek Lisesi, 24 Derslikli bir İmam Hatip Kız Lisesi, 24 Derslikli bir Cumhuriyet Lisesi ve 20 yıl önce yıkılan 8 derslikli Numan Danış İlkokulumuzu yine aynı yerinde yapılarak çocuklarımızın kullanımına sunduk. Yine öğrencilerimize yönelik Kültürel ve Sosyal Projeler yapmaya devam ediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu projesi kapsamında Haydi Bil Bakalım, Münazara yarışmaları yanı sıra İlçe belediyesi olarak 40 Kardeş Eğitim ve Kültür gezileri kapsamında Çumra başta olmak üzerek Konya, Çanakkale ve Bursa gezileri düzenliyoruz.

Yine İlçe Belediyesi olarak Gençlik Söyleşileri ve en önemli projemiz olarak 4 bin öğrencimizin sınava tabi tutularak kaybedeni olmayan Umre ödüllü “Diriliş Gençliği” temel dini bilgiler sınavını düzenledik ve bu yarışmada derece giren 180 öğrencimizin ödül aldığı ve ilk 7 kişi ise Umre’ye gönderiyoruz. Sonuç olarak ifade edecek olursak göreve geldiğimiz günden bu zaman kadar toplam maliyeti 6 Milyon TL olan yatırımı öğrencilerimizle buluşturduk. Ayrıca öğrencilerimizle belediyemizi bir birinden hiç ayırmadık ve sürekli beraber çalışmaya devam ediyoruz.”

Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz son olarak bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarımıza ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yıl temeli atılan Fen Lisemizi de İlçemize kazandırıyoruz dedi.