Çumra’da “Haydi Bil Bakalım” heyecanı

KONYA (AA) – Medeniyet Okulu projesi kapsamında Çumra Belediyesi ve Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışması başladı.

Çumra Belediyesi Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi'nde düzenlenen Haydi Bil Bakalım yarışmasına, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız, yarışmaya katılan okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Oğuz, "Bugün özel bir gün, Peygamber Efendimizin doğum günü ve bu hafta da Kutlu Doğum Haftası, biz onun için Allah’a hakkıyla kul, Peygamber efendimize de hakkıyla ümmet olmak için yaşıyoruz. 53 mahallemizin içerisinde 100’e yakın okulumuzun yarışarak Haydi Bil Bakalım yarışmasında kim birinci olacak, daha sonra Haydi Konuş Bakalım da kim birinci olacak onu belirliyoruz." dedi.