ÇUMRA’DA HİLM SAHİBİ İNSAN ANLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında okullara tiyatro gösterileri ile değerlerin anlatıldığı ekibin rotası bu sefer Çumra’daydı. Çumra Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen gösteriye Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’da katıldı. Çumra Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen gösteride ilk önce Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz öğrencilerle sohbet etti sonra öğrencilerle birlikte Hilm Sahibi insan konulu tiyatro gösterisini izledi. Öğrencilerin mutlulukları gözden kaçmadı. Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Öğrenicilere okullarının ismi olan Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Hanın Ülke için en önemlisi ise Çumra için neler yaptığını anlattı. Öğrencilerle karşılıklı sohbetten sonra öğrencilerle beraber gösterileri izledi ve öğrencilerle birlikte bu gösterilerin kazandırılmasında bizlerin ayağına kadar getirilmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve ekibine teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamında okullara tiyatro gösterileri ile değerlerin anlatıldığı ekibin rotası bu sefer Çumra’daydı. Çumra Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen gösteriye Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz’da katıldı. Çumra Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen gösteride ilk önce Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz öğrencilerle sohbet etti sonra öğrencilerle birlikte Hilm Sahibi insan konulu tiyatro gösterisini izledi. Öğrencilerin mutlulukları gözden kaçmadı. Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz Öğrenicilere okullarının ismi olan Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Hanın Ülke için en önemlisi ise Çumra için neler yaptığını anlattı. Öğrencilerle karşılıklı sohbetten sonra öğrencilerle beraber gösterileri izledi ve öğrencilerle birlikte bu gösterilerin kazandırılmasında bizlerin ayağına kadar getirilmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve ekibine teşekkür etti.