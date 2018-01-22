ÇUMRA’DA ÖĞRENCİLERİN UMRE HEYECANI
Çumra Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen “Diriliş Gençliği” temel dini bilgiler yarışmasında dereceye giren lise öğrencileri dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen “Diriliş Gençliği” temel dini bilgiler sınavı 3 ayrı kategoride düzenlenmiş, dereceye giren üniversite öğrencileri geçtiğimiz hafta düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlanmıştı. Toplamda 7 öğrencinin dereceye girdiği yarışmada dereceye giren 3 lise öğrencisi de umre için kutsal topraklara gitti.
Uğurlama programında Çumra Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mustafa Yasan’ın Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ilçe müftüsü Bekir Yücel tarafından dua edildi.
Çumra Ulu Cami önündeki programın ardından dereceye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte Çumra Belediye Başkanı Dr. Mehmet Oğuz’a makamında teşekkür ziyaretinde bulundu.
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