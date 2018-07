Custodia iphone 8 plus blu denim Il Michigan vede un aumento nei pipistrelli che risultano positivi -custodia iphone 8 piccolo principe-fyonru

I dipartimenti sanitari locali del Michigan registrano un aumento delle chiamate da parte dei cittadini riguardo agli incontri con i pipistrelli durante i mesi caldi tra maggio e settembre. Durante questo periodo, i pipistrelli sono più attivi, cercano cibo e allevano i loro piccoli. Mentre i pipistrelli sono benefici per il nostro ecosistema, sono anche una delle specie di animali che è un ospite naturale per il virus della rabbia.

Le persone o gli animali domestici vengono esposti alla rabbia quando vengono morsi da un animale infetto. Altre situazioni che possono rappresentare un rischio sono quando un pipistrello viene trovato in custodia gel iphone 5s una stanza con persone che sono state addormentate, o viene trovato un pipistrello con un bambino non sorvegliato o un adulto non idoneo che non può essere sicuro custodia fronte retro iphone 7 di non aver avuto contatto con il pipistrello. In questi casi, è importante raccogliere apple custodia silicone iphone 6s plus il pip per il test della rabbia.

La cover iphone 8 custodia rabbia è fatale per gli umani. Il trattamento post-esposizione viene somministrato a persone esposte a un animale potenzialmente rabbioso. Il trattamento non è necessario se l’animale risulta negativo alla rabbia.

Proteggi la tua famiglia e gli animali domestici dalla rabbia seguendo questi semplici passi:

Evitare il contatto con animali selvatici. Non tenere animali selvatici come animali domestici e non provare a riabilitare te stesso animali selvatici. Gli animali selvatici possono portare la rabbia senza custodia iphone 8 plus blu denim sembrare malati.

Se un animale selvatico sembra malato, segnalalo al Dipartimento delle custodia iphone 4s risorse naturali online o al 517 336 5030.

Se sei morso o graffiato da un animale, cerca immediatamente un medico e avvisa il dipartimento sanitario locale.

Se trovi un pipistrello nella tua casa, se possibile, limita o raccogli il pipistrello in modo sicuro e contatta il tuo dipartimento sanitario locale per determinare se dovrebbe essere testato per la rabbia. Ulteriori informazioni su come raccogliere un pipistrello in custodia iphone 8 cintura modo sicuro custodia silicone iphone 8 possono essere trovate sul sito Web di Centers for Disease Control and Prevention.

Se non sei in grado o preferisci non confinare o ritirare una mazza da solo, puoi prendere in considerazione l’assunzione di un servizio di rimozione di pipistrelli / animali selvatici.

Proteggi i tuoi animali facendoli vaccinare contro la rabbia. Persino i gatti custodia antiurto iphone 6s che vivono in casa e non escono mai possono incontrare custodia birra i iphone 7plus un custodia cover iphone 6 pipistrello che entra in custodia per moto iphone 5 casa.

Se il tuo animale viene morso o graffiato da un animale selvatico, o se credi che abbia avuto contatti non controllati con la fauna selvatica, contatta il tuo veterinario il prima possibile. custodia 6s iphone gato grigio Anche se il tuo animale domestico è attualmente vaccinato contro la rabbia, potrebbe essere necessario intraprendere ulteriori azioni per evitare che si infettino. Se possibile, confinare o catturare in sicurezza l’animale selvatico senza toccarlo e contattare l’ufficiale di controllo degli animali o il veterinario locale, poiché custodia iphone 5se potrebbe essere necessario sottoporre a test l’animale per la rabbia…