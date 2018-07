Negli ultimi anni i carrelli alimentari e i camion sono diventati la base del custodia apple iphone 6s paesaggio urbano di Vancouver, e ora C Tran ha aggiunto la propria proprietà all’elenco dei custodia olixar iphone luoghi in cui consumatori e venditori affamati possono incontrarsi.

Martedì sera, il consiglio di amministrazione di C Tran ha approvato all'unanimità gli aggiornamenti di una polizza dell'agenzia che offrirà a Turtle Place il capolinea lungo la West Seventh Street tra Main e Washington per il servizio di transito rapido dell'agenzia come una ulteriore opzione per i locali cibo.

L'agenzia ritiene che consentire a due venditori di cibo a Turtle Place, e possibilmente le sue altre proprietà, offrirà ai suoi clienti un'esperienza di transito migliore, attirerà i nonrider nelle loro strutture e contribuirà a stimolare l'attività economica nella città.

Per decenni, C Tran ha avuto una politica che proibisce ai venditori ambulanti di utilizzare una delle sue strutture con un'eccezione occasionale. Ma ora, l'agenzia di transito sta abbracciando la tendenza del camion degli alimenti e riconoscendo l'esperienza comunitaria migliorata che possono fornire.

Inizialmente mirato ai fornitori nel 1985, quindi aggiornato nel 2001, la politica escludeva i venditori ad eccezione di eventi solo occasionali che possono essere approvati dal Consiglio di amministrazione di volta in volta. Tuttavia, poiché le città e le agenzie di transito in tutto il paese sono arrivate ad abbracciare la cultura del cibo di strada, C Tran ha fatto un salto a bordo. Mentre il consiglio ha approvato la mozione proprio questa settimana, i fornitori di cibo a Turtle Place sono stati considerati dall'agenzia sin dalle fasi di pianificazione del The Vine.

Durante la progettazione finale di Turtle Place, le parti interessate del progetto, tra cui la città di Vancouver, hanno sostenuto l'idea di incorporare i venditori di cibo. Pertanto, quando il sito è stato aggiornato per adattarsi al trasporto rapido del bus, sono stati aggiunti allacciamenti per acqua ed elettricità per i venditori.

Tuttavia, C Tran ha atteso più di un anno dopo che The Vine è andato in diretta prima di decidere di permettere ai venditori di cibo sul sito.

volevo monitorare le operazioni presso la piazza in seguito al lancio di (bus transito rapido), per garantire che i venditori non inibirebbero le funzioni di transito, ha detto la portavoce di C Tran Christine Selk. ora ritengo un momento opportuno per lanciare questo progetto pilota. le approvazioni dei fornitori saranno decise dal CEO di C Tran, Shawn Donaghy, sulla base di tre fattori principali: in primo luogo, che l'amministrazione federale del transito deve consentire l'uso incidentale già avvenuto a Turtle Place; secondo, che l'interesse pubblico viene servito senza interferire con le operazioni di C Tran; e terzo, una valutazione del rischio delle passività di C Tran.

Jessica Terry, direttore generale del food truck Fixins A Taste Of The South, ha detto che è stata incoraggiata dal piano di C Tran per aprire Turtle Place ai camion di cibo.

pensalo un’idea meravigliosa È bello sapere che la città sostiene i camion di cibo, ha detto. abbastanza difficile trovare un buon posto. Non ci sono molti posti dove stare. Dobbiamo prendere quello che possiamo ottenere…