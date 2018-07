Custodia iphone 8 plus blu denim Una rotta sportiva a Wall Street-custodia in silicone per iphone 8 7 bianco-imcugw

Le azioni dei negozi che vendono soprattutto scarpe da ginnastica e custodia apple custodia nera iphone 6 apple iphone 6s articoli sportivi sono crollate venerdì dopo che Foot Locker e custodia cristallo iphone x il più piccolo rivale Hibbett Sports hanno registrato un calo delle vendite nell’ultimo trimestre. Entrambi hanno anche offerto prospettive cupe per il resto dell’anno. I rivenditori di beni di consumo stanno affrontando una crescente concorrenza da grandi magazzini e catene custodia antiurto iphone 8 di abbigliamento, che stanno aumentando il numero di sneakers e abbigliamento sportivo che vendono, ha affermato Neil Saunders, analista di GlobalData. Allo stesso tempo, i marchi di sneaker vendono sempre più i loro prodotti direttamente ai clienti attraverso i loro siti web o negozi. custodia iphone 8 spigen Ciò significa che gli acquirenti non devono recarsi in un negozio di articoli sportivi per raccogliere scarpe da ginnastica o pantaloncini da corsa. Under happy plugs iphone 7 custodia Armour è custodia per iphone 5s crollato di quasi il 4%. Il Locker custodia olixar iphone ha detto venerdì che alcuni dei custodia iphone 5 suoi modelli di sneaker più venduti, custodia iphone x con batteria sottile come le sneakers Nike Air Jordan, non hanno venduto anche nel secondo trimestre. Le vendite sono diminuite del 6% nei negozi di Foot Locker nel corso del trimestre. Quello è stato il primo calo trimestrale della società in sette custodia cintura iphon 5 anni. Le azioni di Foot Locker Inc. sono crollate del 28% chiudendo venerdì a 34,38 dollari, la loro più alta percentuale di declino dal 2008.Hibbett Sports Inc., nel frattempo, ha detto che le vendite nei negozi consolidati sono diminuite di 11,7 per cento, peggio del calo del 10 per cento, la società ha dichiarato di aspettarsi il mese scorso. La società ha anche tagliato il suo intervallo di previsione degli utili per azione per l’intero anno custodia silicone apple iphone 7 lightblue e il titolo Hibbett ha custodia silicone rosa sabbia iphone toccato il custodia iphone apple minimo storico di $ 9.40 venerdì. Hanno chiuso il giorno in calo del 5% a $ 10,90. Anche altre azioni dei rivenditori di articoli sportivi sono diminuite drasticamente. Dick Sporting Goods Inc. ha perso quasi il 3% e The Finish Line Inc. ha perso l’8%…