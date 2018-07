Custodia iphone 8 plus blu Il Team LeBron affronta il Team Stephen 148-custodia iphone 6 victoria secret-xvwsoi

Per la prima volta nelle 67 edizioni dell’All Star Game, la lega abbandonò il tradizionale formato East custodia iphone 6s plus silicone West utilizzato dal 1951 e permise ai capitani James e Stephen Curry di scegliere i propri elenchi.

Quel colpo di scena ha trasformato un evento a custodia iphone 8 plus book volte fisso nel mondo del gioco pickup più ricco del mondo, e l’intrigo si è riflesso sul campo custodia iphone 6 plus ferrari dello Staples Center, dove è scoppiata una vera partita di pallacanestro.

La squadra di LeBron ha vinto anche una partita All Star con la difesa: nel possesso finale, James e Kevin Durant hanno ricoperto Curry, impedendo alla superstar dei 3 punti di sparare da un potenziale tiro.

‘Penso che io e Stephen ci siamo presi quando abbiamo preso questo formato e abbiamo dovuto custodia cover iphone 8 cambiare il modo in cui questo gioco è stato giocato’, ha detto James, che ha anche avuto 10 rimbalzi e otto assist.

Entrambe le squadre hanno giocato in difesa per lunghi tratti e hanno contestato molti tiri, con il gruppo di LeBron che ha persino raccolto la piena campo nel primo tempo, mentre il Team LeBron custodia per iphone 8 plus ha recuperato da un deficit a due cifre nei minuti finali, legandolo a 144 144 su James ‘ 3 puntatore con 1:31 per giocare.

Il nativo di Los Angeles DeRozan ha centrato un tiro di punizione per mettere in vantaggio il custodia birra i iphone 7plus Team Steph, ma LeBron ha reclamato il vantaggio con il suo layup dopo un passaggio brusco dei suoi compagni di squadra. DeRozan ha poi realizzato un giro d’affari custodia silicone iphone 7 gialla su un tentativo di passaggio a Giannis Antetokounmpo, e Russell Westbrook custodia iphone 8 apple è scoppiato per un layup con 10,7 secondi dalla fine.

Il Team Steph ha avuto un’ultima possibilità, ma anche il Curry solitamente non custodito non ha trovato abbastanza spazio per lanciare un 3 tra il suo compagno capitano e Durant, il suo compagno di squadra dello Stato d’Oro. Curry ha concluso con 11 punti su 4 su 14.

‘Ci siamo fermati quando ne avevamo bisogno’, ha detto Westbrook.

Le percentuali di tiro e il punteggio finale di All Stars erano alquanto inferiori rispetto alle ultime stagioni, riflettendo lo sforzo sul pavimento.La rilassata atmosfera di All Star era ancora a Staples, tuttavia: Curry chowed su una scatola di popcorn in panchina durante il terzo trimestre e le stelle hanno fatto il tempo e spazio per un sacco di schiacciate e vicoli oops.

Ogni membro della squadra vincente ha guadagnato $ 100.000, un netto aumento rispetto alle stagioni precedenti in un altro tentativo di rendere le cose più interessanti.

La bozza All Star ha portato a dinamiche interessanti in campo.

Curry ha scelto i suoi compagni di squadra Golden State Klay Thompson e Draymond Green, ma il trio ha dovuto giocare contro Durant. James ha anche scelto il duo di Oklahoma City Westbrook e Paul George per suonare insieme a Kyrie Irving, che ha forzato un mestiere lontano da James a Cleveland proprio l’estate scorsa.

Irving e James non avevano evidente attrito, persino ridendo e scherzando sulla panchina. Né Durant e custodia antiurto iphone 5s Westbrook, che si sciolsero nel 2016 quando Durant lasciò Oklahoma City per Golden State.

TEAM STEPHEN: DeRozan e Damian Lillard guidati con 21 punti ciascuno. . Jimmy Butler non giocò dopo essere stato selezionato per la quarta volta … La prima volta in assoluto, l’All Star Karl Anthony Towns fu eccezionale: il Minnesota in avanti con 17 punti e 10 reobunds.

TEAM LEBRON: Durant ha segnato 19 punti e George ha aggiunto 16.. Tre volte All Stars per la prima volta. Bradley Beal di Washington ha segnato 14 punti, Goran Dragic di Miami ne ha avuti due e Victor Oladipo di Indiana ne ha ottenuti sette.

Il gioco All Star non ha custodia iphone 8 plus girl visto Lakers o Clippers, che condividono lo Staples Center durante la stagione regolare. Ma molte All Stars hanno radici a Los Angeles, tra cui i nativi dell’area Paul George, custodia iphone se silicone Russell Westbrook, DeMar DeRozan, James Harden e Klay Thompson. George e James sono ambiti come offseason signings dai fan dei Lakers, ma non c’è stata nessuna ripresa del ‘We want Paul!’ canti per il nativo di Palmdale dopo la pratica All Star di sabato.

LeBron ha perso quattro delle sue selezioni originali per infortuni, tra cui il compagno di squadra di Cleveland Kevin Love, Kristaps Porzingis e John Wall. Anthony Davis ha rappresentato il custodia 6s iphone gato grigio suo collega New Orleans All Star, DeMarcus Cousins, indossando la maglia No. 0 di Cousins ​​per iniziare il gioco.

Il weekend All Star si è tenuto a Hollywood per la sesta volta. Un elenco parziale di celebrità che partecipano al gioco: Jack Nicholson, Beyonce, Rihanna, Snoop Dogg, Chadwick Boseman, custodia iphone 6 plus Chance the Rapper, Jimmy Kimmel, Michael B. Jordan, Chris Rock, Ludacris, Common, Spike Lee, Andy Garcia, Dave Chappelle, DJ Khaled, Tracy Morgan, Sean Combs, Odell Beckham Jr. e il premier ospite Kevin Hart, che ha lanciato battute di stile arrosto agli All Stars con risultati prevalentemente bla.

L’accuratezza a 3 punti di All Stars non era certo di livello mondiale, con l’Harden di Artesia High School che andava a custodia per iphone 6 2 su 13 e West a Westbrook di Leuzinger a 1 su 6. Team Steph era un 17 combinato per 65 oltre l’arco, di cui 3 su 11 per Curry…