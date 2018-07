Custodia iphone 8 plus blu Le escursioni MSP sono un palliativo nel migliore dei casi-iphone custodia batteria-oawqer

Il governo dovrebbe annunciare a custodia intera iphone 7 breve i prezzi minimi di supporto (MSP) per la stagione del kharif. Sullo sfondo del disagio agrario e dell’aumento dei prezzi degli input come il diesel, i MSP sono previsti per un aumento spigen custodia iphone 8 plus significativo. Paddy, il cereale kharif più significativo, fornisce un buon proxy per custodia iphone 7 harry potter l’entità dell’aumento. custodia cactus iphone 7 Negli ultimi tre anni, gli aumenti di MSP del paddy sono stati dell’ordine del 3 6%. Quest’anno si stima che sia del 13% circa.

L’economia politica della fissazione di MSP lascia custodia iphone 8 plus wallet irrisolti due problemi. Primo, si dice che la formula per la MSP sia quella tradizionale in cui vengono presi in considerazione i costi effettivi e il costo imputato del lavoro familiare. Molte organizzazioni di agricoltori vogliono ampliare la portata della MSP per coprire i custodia iphone 7 rossa trasparente canoni di custodia iphone x 0 2 locazione e i costi di capitale. Resta da vedere se saranno soddisfatti dell’offerta segnalata dal governo di custodia rossa iphone 6s plus un margine di profitto del 50% rispetto alla stima tradizionale dei costi.

L’altro problema è di natura strutturale. Un numero significativo custodia ultra protettiva iphone 6 di agricoltori non è direttamente influenzato custodia iphone in silicone dagli MSP poiché il meccanismo di approvvigionamento dello Stato non li raggiunge e la rete di appalti è migliorata nell’ultimo custodia iphone 6 custodia di pelle per iphone 7 design decennio dopo che alcuni Stati hanno preso l’iniziativa di effettuare appalti per conto del governo centrale. Gran parte delle regioni più povere dell’India, come l’Uttar Pradesh orientale e il Jharkhand, hanno una scarsa infrastruttura di approvvigionamento. L’aumento custodia iphone s4 di MSP, custodia luminosa iphone quindi, è solo un palliativo. L’economia agricola indiana ha bisogno di riforme reali…