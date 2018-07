Custodia iphone 8 plus book Hall of Fame e medaglia d’oro olimpica Anne Donovan muore-custodia iphone 6s particolari-jbkxyu

‘Anne ha toccato molte vite come figlia, sorella, zia, amica e allenatrice, Anne era una persona con una forte fede, spirito coraggioso, cuore generoso e amore per tutti’, ha proseguito la dichiarazione della sua famiglia. ‘Siamo così orgogliosi custodia sub iphone 7 di i suoi successi come ‘giocatore di basket e allenatore di donne’, ma ancora più orgoglioso del suo carattere, integrità, umiltà e gentilezza ‘.

Donovan era alla Basketball Hall of Fame delle donne a Knoxville, Tennessee, lo scorso fine settimana.

È stata inserita nella Naismith Memorial custodia per iphone 6 con perle Basketball Hall of Fame nel 1995, faceva parte della classe inaugurale della Basketball Hall of Fame femminile nel 1999 ed è stata inserita nella FIBA ​​Hall of Fame nel 2015.

‘Nel custodia a libro iphone 6 apple corso della sua carriera universitaria e professionale, Anne è stata una delle migliori ambasciatrici dell’ODU sia per l’istituto che per il basket Lady Monarch’, ha detto il regista atletico di Monarch Wood Selig. ‘L’eredità di Anne sarà permanente ed eterna e rimarrà per sempre come fondamento su cui il marchio Lady Monarch è diventato nazionale e sinonimo di successo ‘.

Il centro 6 piedi 8 allenato sia al college e la WNBA. custodia apple in pelle iphone 6s È diventata la prima allenatrice femminile e la più giovane (42) a vincere un titolo nella WNBA, guidando la Seattle Storm in un campionato nel 2004.

‘Anne Donovan sarà sempre ricordata come un allenatore del campionato e una persona del campionato’, ha custodia carica iphone 7 dichiarato la Storm in una nota. ‘La sua dedizione, passione e spirito vincente hanno dato il tono a Storm Basketball, siamo profondamente rattristati dalla sua scomparsa e condividiamo le nostre sentite condoglianze con la sua famiglia’.

Donovan era un membro di tre squadre olimpiche come giocatore. La squadra del 1980 non è andata in Russia a causa di un boicottaggio. La squadra ha vinto l’oro nel 1984 e ’88, e ha allenato la squadra vincitrice del 2008.

‘Era solita dire che sanguinava rosso, bianco e blu’, ha detto in una nota il basket americano. ‘Per custodia ricaricabile iphone 8 plus quanto ricordiamo i suoi successi nel gioco, piangiamo un grande amico che ci mancherà molto’.

Donovan ha anche allenato la Indiana Fever della WNBA, la Charlotte Sting, la New York Liberty e la Connecticut Sun, lavorando lì dal 2013. Il nativo del New Jersey è stato anche allenatore della Seton Hall per alcuni anni.

‘E ‘stato male, per essere completamente onesto, custodia iphone 5 apple è stata custodia se iphone l’unica allenatrice che abbia mai giocato per questo che mi ha sfidato e mi ha costretto a stare custodia iphone 7 ip 68 meglio’, ha detto Tina Charles, che ha giocato custodia iphone 7 silicone vetro per Donovan sul Connecticut Sun. ‘In giovane età non lo capivo. Per me è (puzza) perché ho sempre custodia iphone x con magnete voluto scriverle, grazie per essere stato duro con me. Grazie per avermi detto prima di esercitarti, non prendere un colpo da gancio in questa pratica, andare al cesto, capirlo. E ‘triste. ‘

L’allenatore della Liberty Katie Smith, che ha giocato per Donovan con USA Basketball, è stato emozionante nella sua conferenza stampa post-partita, dicendo ‘è dura, è dura’. Smith vide Donovan nella Hall of Fame delle donne, dove l’allenatore della Liberty fu inserito come parte della classe di quest’anno: custodia iphone 8 trasparente fronte retro anche la sua allenatrice della dottoressa, la dottoressa Rose Marie Battaglia, era parte di quella classe.

‘Anne era un gigante in tutti i sensi, e so che la comunità di basket custodia microfibra iphone femminile è rattristata oltre ogni limite da questa tragica notizia’, ​​ha dichiarato Val Ackerman, che è stato il primo presidente della WNBA. ‘Era una pioniera e un’icona nel gioco delle donne e ha avuto un impatto profondo e duraturo a tutti i livelli come giocatore, allenatore, collega e amico’.

Donovan ha suonato custodia iphone bmw professionalmente in Giappone e in Italia. Dopo essersi ritirata, è stata assistente alla Old Dominion e poi allenata alla East Carolina nel 1995. Ha allenato la Philadelphia Rage nell’American Basketball League nel 1997 98…