Custodia iphone 8 plus braccio Le cliniche veterinarie locali forniscono suggerimenti per alleviare -custodia iphone x marvel-qftwns

Quasi ogni anno, il quattro di luglio si rivela una festa intensa per custodia iphone 7 s line libro la Humane Society di Boulder Valley.

‘Dal 3 luglio al 6 luglio, prevediamo di vedere un rigonfiamento nei nostri’ cani smarriti ‘, ha affermato Bridgette Chesne, direttrice del comportamento animale e rifugio presso la Humane Society.

La maggior parte di questi cani sono sensibili al suono e reagiscono al rumore dei fuochi d’artificio correndo da casa. La maggior parte viene recuperata dai proprietari entro 24 ore, ha custodia con piedistallo iphone 6 detto Chesne.

Quasi uno su cinque animali persi scompare dopo essere stato spaventato dal suono di fuochi d’artificio, temporali o altri rumori forti, secondo l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, o ASPCA.

Anche gli animali domestici possono farsi male mentre cercano di scappare. Mentre non ci sono stati incidenti gravi segnalati quest’anno, la Humane Society ha in passato trattato con cani feriti mentre cercavano di scappare dal rumore, ha detto. Uno è stato investito da una macchina, un altro è saltato da una finestra del secondo piano e altri hanno masticato la strada per uscire da un canile.

L’udito e l’olfatto dei cani sono molto sensibili, secondo Rhea Moriarity, direttore delle operazioni della Longmont Humane Society: rumori improvvisi come fuochi d’artificio possono disorientare i cani e l’odore della polvere da sparo custodia iphone 8 bici può far credere loro di essere in pericolo. Hanno anche raccomandato di stare con l’animale domestico per confortarli, anche se hanno sottolineato che non dovrebbero essere portati agli eventi durante le vacanze.

Ci sono anche una serie di farmaci da prescrizione che gli animali possono assumere per alleviare l’ansia.

‘Molte persone hanno sempre pensato di usarli come ultima risorsa’, ha detto Chesne, ma più veterinari sono in grado di prescriverli ora e, se si prevede che l’animale reagirà al rumore, è opportuno utilizzarli .

‘Non esiterei a chiedere’, ha detto

Il CBD, il composto di cannabis non psicoattivo, può anche essere usato per scopi ansiolitici negli animali custodia iphone 6 plus milan domestici. Tuttavia, la CBD non è stata approvata dall’American custodia a fondina iphone 8 plus Veterinary Medical Association, ha detto Moriarity, quindi i proprietari dovrebbero controllare con i custodia iphone 7 acqua loro veterinari prima di custodia iphone x portafoglio pelle usarlo.

Trattamenti alternativi includono macchine rumore bianco o app per telefoni cellulari e bande di compressione custodia 5s iphone guess o ‘Thundershirts’.

L’uomo di Gunbarrel Trent Norris, che ha tre cani, ha detto lunedì che usa un giubbotto di compressione per calmare uno di loro che ha paura dei rumori forti.

‘Il mio cane Tucker ha paura dei tuoni e dei fuochi d’artificio’, ha custodia belkin iphone 8 detto Norris. ‘Quando sentiamo i fuochi d’artificio o vediamo le nuvole che si infittiscono, gli abbiamo solo messo addosso una Maglia Tuono che custodia a libero per iphone 5c lo calma’.

Tory Wunder, un veterinario del custodia iphone 8 da cintura Longmont Small Animal Hospital, ha affermato che i feromoni sintetici come Adaptil possono anche essere calmanti, poiché imitano i feromoni naturali che emanano un senso di benessere.

‘La cosa più importante è che è molto più facile prevenire reazioni spaventose che invertirne una’, ha detto Wunder. ‘Se sappiamo che il tuo animale domestico è nervoso a causa di forti rumori, visita il veterinario e rivolgiti prima del tempo.’ Font ResizeReturn to Top

