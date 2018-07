Custodia iphone 8 plus braccio rotazione in questione-custodia in silicone apple iphone 7-gwojke

Phil Hughes è andato al tumulo ieri con qualcosa da dimostrare, ma una uscita mediocre non ha fatto altro che provare custodia antiurto iphone x la rotazione degli Yankees ‘CC Sabathia e molti punti interrogativi.

Il corridore ha apportato alcuni miglioramenti rispetto alla sua ultima partenza, un disastro contro gli A custodia iphone 7 pelle in cui non è durato cinque inning, nonostante sia stato in 12 punti di apple custodia in silicone per iphone 8 vantaggio, ma ha comunque rinunciato a nove custodia iphone 6 originale colpi per un attacco di Mariners poco amazon custodia iphone brillante in un 9 2 perdite allo stadio.

‘E ‘stato meglio’, ha detto Hughes, che ha ceduto due run in custodia iphone 6 apple sei inning e è caduto al 1 3 quando Seattle ha battuto il record di serie 17 in franchigia. ‘Ma meglio non sta dicendo molto rispetto alla mia ultima uscita.’

E non è iphone 6s custodia stato sufficiente a garantire il futuro a lungo termine di Hughes nella rotazione, specialmente con Ivan Nova che si aspettava di tornare dagli Yankees e iniziare contro Baltimora sabato.

‘Ci potrebbe essere [una competizione]’, ha detto Girardi di Hughes e Nova, che si è ripreso da un infortunio alla caviglia che lo aveva inserito nella lista dei disabili di Triple A. ‘Non dirò che ci sarà. Per quanto riguarda il fatto che ci sarà una competizione per Phil Hughes ‘il prossimo inizio, non lo dico, vediamo solo cosa fa Nova’.

Hughes ha capito, definendo la sua uscita ‘così così’ e ammettendo che potrebbe essere troppo impegnativo per entrare nella fase di mezza stagione nonostante abbia trascorso 2 mesi e mezzo nella lista dei disabili.

‘È sempre così’, ha detto Hughes, ‘se custodia subacquea iphone 7 plus esco ogni volta e non sono buono, ci saranno conseguenze … Non è custodia iphone 6 spigen hibrid una novità’.

Dopo aver colpito regolarmente i 93 km / h nei primi due inning, la velocità di Hughes si è gradualmente abbassata e ben presto si è ritrovato nella famosissima gamma di 89 90 mph. E quello custodia iphone 6s rosa custodia impermeabile iphone x è stato quando Seattle ha fatto gran parte dei suoi danni contro Hughes, che era stato sconfitto da Felix Hernandez, vincitore del Cy Young Award dello scorso custodia iphon 8 gravity anno.

‘La linea di fondo è riportare questo ragazzo dove era l’anno scorso e come lo facciamo’ Disse Girardi. ‘Sappiamo cosa è in grado di fare.’

Nonostante Hughes abbia rinunciato a troppi colpi ea una difesa scadente sia in campo che fuori, gli Yankees hanno avuto una possibilità contro Hernandez, che non aveva vinto dal 24 giugno.

Ma con le basi caricate e due fuori nella quinta custodia originale iphone 6 e gli Yankees in svantaggio 2 0, Curtis Granderson ha colpito su un cutter Hernandez di 95 mph.

‘Sembra che ogni volta che ci lancia cover iphone 5s lovely coniglio custodia in silicone bianco contro di noi fa abbastanza bene, specialmente qui’, ha detto Granderson di Hernandez, che è 5 0 con un’Era di 1.29 nelle ultime cinque decisioni contro gli Yankees.

Non sono stati aiutati da un errore di Robinson Cano che ha portato alla settima posizione di Seattle o alla Granderson perdendo una palla volante di Adam Kennedy al sole nel nono che ha provocato un doppio della RBI.

A prescindere dall’esito di ieri, gli Yankees devono capire come riportare Hughes dove era all’inizio dell’anno e Girardi ha detto che non gli importa dove Hughes o chiunque altro finisca nella rotazione…