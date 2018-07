Custodia iphone 8 plus braccio Uno a uno-custodia iphone x ultraslim-uraplq

A causa delle custodia iphone 8 plus otterbox sue dimensioni e atletismo, penso che Kelvin Cato possa essere un adeguato centro di partenza nella NBA. È più veloce e ha un feeling migliore per il gioco di Michael Olowokandi, che sembra meccanico e potrebbe non trasformarsi mai in più di un centro di supporto in una buona squadra.

Catone deve radunarsi fisicamente per giocare al centro, ma questo è qualcosa che i giocatori NBA possono fare, con i programmi per i pesi, i nutrizionisti e le strutture che i team hanno. Con il tempo, Cato potrebbe diventare una forza difensiva nella NBA.

Iniziando al centro con Hakeem Olajuwon fuori dalla scaletta, ha già mostrato un talento per il gioco difensivo. Gestisce il terreno estremamente bene e può essere un ottimo bloccante nella NBA. In modo offensivo, ha ancora bisogno di sviluppare una mossa pet da usare giù intorno al canestro.

Alla fine, Houston vuole giocare uno stile da campo aperto, uno più favorevole al talento di Cato. Quando i Rockets hanno Olajuwon in scaletta, rallentano il gioco perché è meglio nel gioco a metà campo, ma questo impedisce a Cato di essere efficace e contribuendo al suo massimo.

Guardando al futuro, è un fatto positivo che Cato passi così tanti minuti con Hakeem messo da parte perché Charles Barkley è fuori per la stagione e la sua carriera, e Olajuwon potrebbe non giocare più di altri due anni, i Rockets sono in grado di vedere cosa hanno in gioco contemporaneamente Cato, Shandon Anderson e il debuttante Steve Francis: i Rockets possono immaginare dove potrebbero essere diretti verso uno stile di gioco più uptempo.

C'è una carenza nella posizione centrale nella NBA. Se continua a svilupparsi e prosperare in uno stile di corsa, Catone potrebbe diventare un centro molto efficace.

Nonostante provenga da un ristretto background, Michael Olowokandi ha un buon livello di abilità e talento, con il potenziale per diventare uno dei migliori centri del campionato e per soddisfare la scelta assoluta n. 1 che i Los Angeles Clippers hanno speso per lui nel Bozza del 1998

Corre bene, sa come aggirare il canestro e ha una varietà di colpi con un buon tocco. Ha un piccolo gancio di salto e può colpire un colpo a salto di medio raggio. Eppure Olowokandi non gioca con molta ferocia, ma deve ancora mostrare la volontà di lavorare per diventare uno dei migliori della lega.

La sua etica del lavoro ha bisogno di un aggiornamento, ma questa è parte del processo di maturazione in NBA. Ha bisogno di sviluppare quella tenacia, tenacia e desiderio di lavorare e migliorare. A volte, ci vuole tempo perché tutto abbia un senso. non era in grado di entrare in campionato con una squadra che aveva un centro di invecchiamento che poteva aiutare Olowokandi con i rudimenti del basket professionistico, la dedizione e la durezza e tutte le cose necessarie per avere successo.

Olowokandi ha bisogno di imparare a concentrarsi ogni notte. L'ho visto giocare un numero di partite in cui non era totalmente impegnato ad aiutare la squadra a vincere. La cosa buona è che è giovane (24); a volte la lampadina non si accende subito, avrà un minimo di 15 anni di carriera, buono per un grande uomo, quindi a un certo punto non gli piacerebbe guardarsi indietro e sentire che non gli ha dato il meglio.

La Western Conference è dominata dai grandi uomini Shaquille O 'Neal, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon, David Robinson, Chris Webber. Le buone squadre sono grandi: se Olowokandi può raggiungere quel livello, può girare le fortune dei Clippers'