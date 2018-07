Custodia iphone 8 plus breaking bad Dollarama potrebbe essere costretto ad aumentare alcuni prezzi a-custodia per iphone 6plus-ofdvwy

MONTREAL Dollarama Inc. a causa dei piani del custodia iphone se silicone rossa Canada di imporre tariffe per rappresaglia per i doveri custodia iphone 8 plus portafoglio pelle americani su alluminio e acciaio, ha detto oggi l’amministratore delegato della compagnia.

Neil Rossy ha detto di non essere preoccupato per il discount che perde il suo vantaggio competitivo perché altri rivenditori canadesi dovranno affrontare le stesse pressioni.

‘Non sarà divertente per qualsiasi rivenditore nel paese e immagino custodia multiuso iphone 7 che la cosa che salva sia che interesserà tutti i rivenditori in Canada allo stesso custodia iphone 6 silicone originale apple modo’, ha detto agli azionisti durante l’incontro annuale della compagnia.

‘Detto questo, il cliente potrebbe soffrire se i cambiamenti sono estremi, ma ne risentiranno tra tutti i rivenditori perché i rivenditori possono fare così tanto.’

Rossy in seguito ha detto ai giornalisti che è un compito complesso valutare il potenziale impatto su custodia iphone 8 per correre centinaia di articoli, soprattutto se i beni di consumo non possono essere acquistati da altri paesi.

‘Quindi se acquisto articoli in plastica ho opzioni in tutto il mondo per loro. Se acquisto un bar Mars o un custodia fronte retro iphone 7 rigida bar Hershey prodotto in Pennsylvania, non ho davvero custodia iphone 8 plus silicone fronte retro troppe opzioni ‘.

Dollarama non può escludere l’aumento dei prezzi, ma non lo farebbe su articoli che non sono direttamente colpiti da costi più elevati per rimanere competitivi, custodia silicone apple silicone iphone 6s bianco ha detto Rossy. Inoltre non ha intenzione di aumentare il prezzo massimo degli articoli alimentari oltre $ 2 o custodia case cover iphone 7 flessibil silicone trasparente sottile aggiungere una categoria superiore di prezzi oltre $ 4.

Il rivenditore ha anche affermato di aver cercato di assorbire i costi derivanti da un aumento delle retribuzioni minime e avrebbe accolto con favore la promessa del partito progressista dell’Ontario di non aumentare il livello a $ 15 a gennaio se dovesse essere custodia iphone 6 baci eletto giovedì.

‘Penso che sia un bene per tutti. Non ti piace mai avere l’inflazione ‘, ha detto il direttore finanziario Michael Ross.

Dollarama ha annunciato giovedì che intende testare la sua strategia di commercio elettronico per vendere scatole complete di articoli selezionati ai consumatori in Quebec entro Natale, prima di lanciare il programma in custodia iphone 6 360 gradi silicone tutto il paese.

La società ha detto che ‘ha un sano appetito per il suo modello di vendita al dettaglio in America Latina, ma non indicherebbe se prevede di esercitare un’opzione nel 2020 per acquistare una partecipazione di maggioranza in Dollar City, che gestisce più di 100 negozi più piccoli in diversi Paesi americani.

Le azioni di Dollarama sono diminuite del 6,4 per cento nelle contrattazioni del giovedì dopo che il discount non ha rispettato le aspettative custodia dybala iphone 5 degli analisti in quanto il fresco clima primaverile ha danneggiato le vendite di beni stagionali che sono un driver chiave dei ricavi ad aprile.

Le sue azioni hanno perso $ 10,07 a $ 146,41 nel pomeriggio di negoziazione sulla Borsa di Toronto.

Dollarama ha guadagnato $ 101,6 milioni o 92 centesimi per azione diluita nel primo trimestre. Che rispetto a $ 94,7 milioni o 82 centesimi per azione nel primo trimestre fiscale dello scorso anno.

Le vendite custodia iphone 8 trasparente con disegni delle 13 settimane terminate il 29 aprile sono state di $ 756,1 milioni, in aumento del 7,3% rispetto ai $ 704,9 milioni del periodo comparabile dell’anno precedente.

Gli utili rettificati della società sono arrivati ​​a 92 centesimi per azione, appena al di sotto dei 93 centesimi per azione che ci si aspettava avrebbero guadagnato 776,6 milioni di dollari di ricavi, secondo gli analisti interpellati da Thomson Reuters Eikon.

Le vendite di negozi comparabili sono cresciute del 2,6% rispetto allo scorso anno, mentre il numero di negozi è cresciuto di 62 posizioni a 1.170. Escludendo l’impatto sui beni stagionali come gli articoli per il giardinaggio, le vendite dello stesso negozio erano comprese tra il 4 e il 5%.

Molti dettaglianti sarebbero contenti di quei numeri, ma gli investitori si sono abituati a vendite comparabili più elevate da Dollarama che sono andate dal 5,2 al 7,3 per cento negli ultimi tre anni.

L’analista Irene Nattel di RBC Capital Markets ha detto che i risultati sono meglio visti come un blip sulla traiettoria coerente di Dollarama del 15-20 percento di guadagni per azione.

‘Restiamo fiduciosi nella capacità di Dollarama di continuare a fornire una crescita composta da EPS che si avvicina al 20% rispetto al nostro orizzonte di previsione’, ha scritto in un rapporto.

Gli azionisti di giovedì hanno approvato una scissione di tre per una scomposizione effettiva in data 19 giugno, finalizzata a rendere le azioni della società più accessibili agli investitori custodia iphone 6 brillantini custodia al dettaglio.

L’incontro annuale ha visto il fondatore di Dollarama Larry Rossy dimettersi come presidente esecutivo, anche se è previsto che rimanga un mentore e continui a presentarsi nel quartier generale della compagnia, ha detto il figlio Neil, che è l’amministratore delegato…