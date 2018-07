Custodia iphone 8 plus jetech 24 giugno 2009 Strotty-iphone 5c custodia-csindr

Scoop Jackson, i Chicago Bulls non sono così vicini

Mentre leggevo su come i Bulls potessero essere seduti in prima fila per un campionato, non potevo fare a meno di pensare custodia iphone 7 plus esr che fosse lontano da queste presunzioni. Puoi leggere l’articolo

E ‘divertente che il primo passo per i Bulls sia quello con cui sono più d’accordo. custodia magnetica ultrasottile iphone 7 Essendo io stesso un ragazzo del custodia wireless iphone 8 Big East, ho avuto il piacere (meno il gioco Marquette Pitt) di guardare Blair negli custodia bmw m iphone 8 ultimi due anni cover custodia iphone 6 plus trasparente iphone 6 custodia a libro con fantasie e ho visto abbastanza per sapere che sarà un vero professionista.

Quando lo guardo suonare, penso automaticamente a David Lee. È vero, Lee è più atletico e più alto di Blair. Tuttavia, il 6 sophomore ha un’apertura alare enorme ed è uno dei giocatori più forti del draft. Si farà spazio per se stesso nella vernice e dovrebbe essere un rimbalzo a due cifre nei professionisti.

L’unica cosa che non condivido con Scoop è quando dice che [Joakim Noah, Tyrus Thomas e Blair] potrebbero creare il miglior giovane mostro a tre teste della NBA. Questo è un pensiero carino e ad essere onesti, quei tre insieme sono come terra, vento e fuoco. Hai ottenuto il disgustoso Noah, l’atletico Thomas e il più brusco Blair.

Tuttavia, avere tre ragazzi che fanno solo una cosa bene non ti porterà lontano. Squadre (Boston, chiunque) Continueranno a entrare dentro Thomas, portare Noah e Blair fuori al gomito, e guidare aggressivamente. Blair sarebbe un ottimo inizio ma, come ho detto, custodia 360 7 plus iphone non li rende automaticamente contendenti.

2. Assumi Charles Oakley come assistente speciale allo sviluppo del giocatore.

Ancora una volta, un bel pensiero se Blair è stato portato, ma quanto bene farà Oakley era un bravo professionista che ha un passato storico a Chicago. Sapendo di essere a volte caldo, Oakley potrebbe rendere Blair un legittimo esecutore e migliorare il suo gioco in qualche modo, ma questo al riguardo.

Il mio buon amico Brian Bakal ha sottolineato che questo non è il fattore di Kareem che ritorna in panchina Andrew Bynum o Patrick Ewing che fa Dwight Howard nel prossimo Shaquille O sarà un bel giocatore in campionato e ha il potenziale per iniziare in futuro, ma a causa della sua mancanza di altezza e atletismo, il suo soffitto non è poi così alto.

Portare a Oakley potrebbe rivelarsi una buona decisione, ma dubito che sia nei progetti per un campionato.

3. Usa la ventiseiesima scelta in una di queste tre opzioni:

Opzione 1: il pacchetto n. 26 in un cartello Ben Gordon e l’accordo commerciale saranno annunciati il ​​2 luglio.

Opzione due: Imballa il plettro in un accordo Luol Deng che sarà finalizzato entro la fine della notte.

Opzione tre: seleziona semplicemente Wayne Ellington con la ventiseiesima scelta.

Le opzioni 1 e 2 entrano in gioco più tardi, quindi supponiamo che vadano con l’opzione numero tre. Ellington potrebbe seguire la lunga lista di guardie di tiro di Tar Heel per entrare in campionato e fare bene, ma sicuramente succederà quest’anno. La maggior parte dei giocatori selezionati al numero 26 non sono pronti per NBA e Ellington non fa eccezione.

DETROIT APRIL 06: Wayne Ellington 22 della North Carolina Tar Heels sale per un colpo contro Delvon Roe 10 e custodia da cintura iphone se Travis Walton 5 degli spartani dello stato del Michigan nella seconda metà durante la partita del campionato nazionale di basket I maschile NCAA 2009 a Ford Field il 6 aprile 2009 a Detroit, Michigan. (Foto di Streeter Lecka / Getty Images) Ha un grande salto con la gamma NBA e il suo atletismo dovrebbe consentirgli di crescere come giocatore. Tuttavia, gioca una difesa traballante e non fa molto altro che sparare. Se sarà un buon giocatore, quest’anno succederà. L’articolo Scoop si basa sui Bulls che hanno vinto custodia iphone 7 plus van gogh la corona nel 2010, ma se Ellington è la scelta, ha vinto un contributo quest’anno.

4. Stabilire un accordo con Gordon prima di giovedì per rimanere una bolla.

I numeri quattro e cinque per l’articolo di Scoop vanno insieme e questo è quello con cui non sono d’accordo. In un post precedente, ho custodia porta iphone parlato di ciò che i Bulls dovevano fare l’anno prossimo e Gordon non era in quei piani. E ‘ora di allontanarsi da Gordon e dal suo gioco custodia iphone 6 sticker bomb unidimensionale. Soprattutto se questo include entrare in guerra con i Pistons e (presumibilmente) i Knicks. Scoop afferma che i Bulls devono fare questo per avere una stabilità sulla loro formazione iniziale, ma penso che possano permettersi di cercare altrove per trovarlo.

5. Oppure concorda un accordo con Gordon prima della bozza del giorno in modo che accetti un segno futuro e scambi con Houston per far sostituire Tracy McGrady.

NOOOOOO !!!!!! Se Scoop sta dicendo che i Bull dovrebbero scambiare Gordon con McGrady, compro una maglia Gordon per tenerlo a custodia iphone 8 plus protettiva Chicago. Ho iniziato a confrontare Gordon con McGrady, tutto sommato, e ho deciso che Gordon è ancora l’opzione migliore da avere.

Per prima cosa, McGrady dovrebbe saltare il primo mese della stagione con problemi al ginocchio persistenti, e una volta tornato, chissà cosa riserva il futuro. Certo, McGrady porta la leadership veterana e il talento All Star e il blah blah apple custodia pelle iphone se blah. Non lo compro e sono una persona che pensa che McGrady non abbia mai superato il primo turno nei playoff sia più su di lui che sui suoi compagni di squadra.

I grandi giocatori lo fanno accadere e lui non è uno di loro. Combinalo con la storia degli infortuni del passato, a custodia cuffie iphone 30 anni, e scambiando un Gordon più giovane e più giovane (senza risparmiare), sembra l’accordo sbagliato.

Ti ho salvato il dialouge, ma in fondo la mossa successiva di Scoop è stata quella di scambiare Luol Deng, Tim Thomas e $ 3,5 milioni in contanti ai Phoenix Suns per Shaquille O i Suns faranno questo perché le squadre che sono potenzialmente un pezzo di distanza dall’essere un contendente del titolo, i Bulls dovrebbero davvero aumentare la loro offerta se vogliono che i Suns inneschino il grilletto per questo accordo.

L’immagine dice tutto: Shaq vale più di Luol Deng.

Deng è un giocatore eccellente e ha davvero completato il suo gioco negli ultimi due anni, schiantandosi contro le tavole ed essendo più un giocatore di squadra. Ma come hanno spiegato molte fonti del campionato, i Suns non stanno cercando di sbarazzarsi di Shaq per risparmiare denaro…