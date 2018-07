Custodia iphone 8 plus jordan Anthony Joshua e Alexander Povetkin firmano per i test VADA per settem-custodia iphone 5 nera-pdiukj

Hearn si sta appoggiando nella direzione di avere il combattimento tra Joshua e Povetkin il 22 settembre.

La lotta con Joshua Povetkin non è stata ancora formalmente annunciata dal promotore di nera custodia in pelle per iphone 5 Matchroom Boxing, Eddie Hearn, ma dovrebbe essere presto disponibile. Quando il combattimento è annunciato, Hearn rivelerà la data e il luogo del combattimento. Povetkin è risultato positivo in passato per una sostanza proibita. Speriamo che non ci saranno test positivi questa volta, Hearn dovrebbe pensare di avere un’opzione di backup per Joshua nel caso ci fosse un problema. Non è chiaro per quanto tempo è passato da quando Joshua e Povetkin sono stati testati l’ultima volta.

Il custodia iphone x con calamita campione dei pesi massimi WBC Deontay Wilder sarebbe un buon sostegno per Joshua nel caso in custodia olixar per iphone 8 cui Povetkin si rivelasse positivo. Tuttavia, con Hearn disposto a offrire a Wilder solo una quota fissa di $ 15 milioni, è quasi impossibile per lui intervenire e riempire. Gli appassionati di boxe vogliono vedere Joshua custodia silicone iphone iphone 6s custodia klimt 7 rossa affrontare Wilder, custodia iphone 7 plus a portafoglio non combattere Povetkin.

Hearn dice che Joshua non vuole rinunciare al suo titolo WBA, e questo è il motivo per cui ha deciso di combattere Povetkin. Joshua vs. Povetkin non è una lotta contro i PPV, custodia iphone 7 per cintura quindi bovon custodia batteria per iphone 7 plus è uno che può essere inserito su custodia iphone 8 plus disegni DAZB custodia apple pelle iphone 5 per attirare gli appassionati di boxe negli Stati Uniti per iscriversi alla rete. Joshua vs. Wilder sarebbe su PPV, e questa è una storia custodia iphone 8 plus divertenti diversa perché probabilmente non sarebbe su DAZN.

LEGGI Hearn vuole che Amir Khan contro Samuel Vargas sia l’eliminatore finale della WBA

Joshua, 28 anni, firmare con VADA è una buona cosa per la sua carriera, ma sfortunatamente non impedirà ai fan del pugilato di dubitare che sia un combattente pulito. Il fisico molto muscoloso di Joshua ha suscitato molti fan chiedendo se è un combattente pulito da quando è diventato professionista nel 2012. Almeno ora che Joshua (21 0, 20 KO) è stato firmato con custodia iphone 8 plus fenicotteri VADA, sarà in grado di calmare molti dei dubbiosi.

Sarà interessante vedere come Hearn parla della lotta tra Joshua custodia per iphone 6 adidas original e Povetkin.

Hearn sta ancora cercando di mettere insieme il combattimento di Joshua custodia x iphone x lux Wilder, ma ora è stato spinto al 2019 il 13 aprile. Hearn ha preso uno strano approccio per cercare di far firmare Wilder dicendo al mondo della boxe che l’offerta che stanno dando lui è $ 15 milioni. Sembra quasi che stia tentando di mettere in imbarazzo Wilder menzionando la quota fissa di 15 milioni di dollari che lui vuole che accetti, perché si ritiene che sia molto meno di quello che Joshua prenderà in prestito per la lotta se si spegne…