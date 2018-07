Custodia iphone 8 plus jordan Hofbrauhaus celebra l’America con il rosso-custodia iphone 6 glitter liquido-tciqlg

Hofbrauhaus celebra l’America con un trattamento rosso, bianco e blu

Festeggia il rosso, il bianco e il blu con un dessert colorato in modo appropriato nella Hofbrauhaus, 4510 Paradise Road. Fette di torte fatte in casa con ciliegie e mele e gelato alla vaniglia sono servite in cima a una composta di mirtilli, e costa $ 10. Il dessert fa parte del menu speciale del Fourth of July Hofbrauhaus che include anche zuppa di mais fatta in casa con pancetta e jalapenos, $ 6; costolette alla griglia con costolette di jalapeno alla griglia, insalata di cavolo, pannocchie di granturco, spicchi di patate conditi, pancetta e salsa barbecue, $ 25; e un cocktail con Bacardi, rum Malibu, blue curacao e succo di mirtilli rossi, $ 15.

Paul McCartney vale oltre $ 1 miliardo

Sir Paul McCartney è uno dei musicisti più celebri e affermati della storia. Ha appena compiuto 76 anni il 18 giugno. McCartney è diventato famoso a livello internazionale con i Beatles e ha continuato a diventare un musicista solista di grande successo. Il valore netto di Paul McCartney è stimato in $ 1,2 miliardi, secondo Celebrity Net Worth. Nel 2017, McCartney è approdato al numero 13 di Forbes 'lista dei musicisti più pagati del mondo, guadagnando $ 54 milioni per l'anno. Il 20 giugno, McCartney pubblicherà un singolo a doppio A con due nuove canzoni, 'I Don Know' e 'Come On to Me'. McCartney deve ancora annunciare un titolo del suo nuovo album o quando sarà pubblicato. è previsto che venga pubblicato prima del titolo di Austin City Limits Music fest in ottobre.

Yodeling Boy Mason Ramsey firma con Atlantic Records, debutta come primo singolo

Yodeling Boy Mason Ramsey firma con Atlantic Records, debutta il primo singolo Ramsey, che ha raggiunto la fama dopo che è apparso un video virale su di lui in un Illinois Walmart, appena debuttato 'Famous'. 'Se sarò famoso per qualcosa voglio essere famoso per amarti / Se sarò conosciuto in tutto il mondo / Voglio per te, ragazza' Mason Ramsey, 'Famous' E 'stata abbastanza la corsa verso la celebrità per l'11 year old, che è apparso su The Ellen Show e si è esibito al Coachella all'inizio di questo mese. 'Sono stato a Nashville alcune volte prima, ma non ho mai pensato che sarebbe successo qualcosa del genere.' È un sogno firmare con Atlantic e Big Loud. 'Mason Ramsey' adoravo registrare 'Famous' e non posso aspettare che tutti lo sentano. '