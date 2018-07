Custodia iphone 8 plus juventus Cincinnati Reds Strotty-custodia waterproof iphone x-pwmetj

tempo centrale oggi dato che alcuni grandi nomi sono stati aggiunti ai contendenti e le prospettive stellari ora chiameranno qualcun altro a casa. Dal commercio di Matt Holliday tra i St. Louis Cardinals e Oakland Athletics, ci sono stati ___ scambi. Mentre alcune di queste offerte non possono essere valutate completamente fino a quando non viene visto come prospettano le prospettive, andiamo powerbank iphone 7 custodia avanti e cerchiamo di farlo comunque.

Chi vince: gli indiani hanno ufficialmente iniziato la loro sparatoria vendendo i loro primi baseman ai Giganti che avevano molto bisogno di un sostituto per Travis Ishikawa. Garko regala ai Giants un solido quinto battitore in classifica mentre corrono alla NL Wildcard in questa stagione. Il suo contratto è scaduto alla fine dell'anno, ma i Giants dovrebbero almeno presentargli un'offerta.

Barnes era 12 3 con un ERA 2,85 per la Classe A San Jose ed è stato classificato da Baseball America come Giants nono migliore prospettiva nel 2009. Il mancino ha un cambiamento eccellente e progetti di essere un numero tre antipasto nei campionati più importanti.

Se Garko dovesse firmare con i Giants sarebbe un ottimo affare per loro ma credo che Barnes possa essere qualcosa di speciale. Tuttavia, i Giants hanno ottenuto ciò di cui avevano bisogno e hanno accettato questo accordo con un piccolo margine. VINCITORE: GIGANTI

Commercio: (28 luglio) il Boston Red Sox vende Mark Kotsay ai Chicago White Sox per Brian Anderson

Chi vince: Era chiaro che Brian Anderson era a Chicago come era stato opzionato per la tripla A e non era nei piani per il futuro dei White Sox.

Ha richiesto un commercio e gli è stato dato il suo desiderio scambiando posti con il veterano Kotsay. Chiaramente i Red Sox si sentivano come se avessero abbastanza profondità di outfield sulla squadra e potevano risparmiare a Kotsay di ritirare un potenziale giocatore ad Anderson.

Kotsay sarà il migliore in panchina per i White Sox mentre corrono all’Al Central quest’anno. VINCITORE: SOX BIANCO

Commercio: (29 luglio) Seattle Mariners scambia Wladimir Balentein con i Cincinnati Reds per Robert Manuel

Chi vince: nessuno di questi giocatori si proietta tanto nei grandi campionati, ma dà ad entrambe le squadre una certa profondità in alcuni punti. Balentein ha più esperienza nella Major League e ha una possibilità migliore di contribuire nel prossimo futuro. VINCITORE: REDS

Commercio: (29 luglio) Interpreti commerciali di Seattle Mariners Ronny Cedeno, Jeff Clement, Ben Prebanic, Brett Lorin e Nathan Adcock ai Pittsburgh Pirates per Jack Wilson e Ian Snell

Chi vince: questo è uno scambio molto interessante per entrambe le squadre perché i Pirati non si trovavano in una situazione di vittoria con i due giocatori che hanno ceduto. Wilson aveva già negato l’estensione del contratto con la squadra e Snell era molto scontento della sua situazione a Pittsburgh.

Ciò che ottennero in cambio fu quanto avrebbero potuto chiedere, incluso il moccioso Jeff Clement.

Cedeno è stato inserito nell'accordo perché i Pirati dovranno riempire un vuoto a interbase ma non è certo la soluzione a lungo termine. Clement ha un grande pipistrello ma non ha una vera posizione, vedendo il tempo al catcher e alla prima base. Ha proiettato come battitore designato ma ora non avrà questa possibilità nella Lega Nazionale. Il lanciatore Nathan Adcock sfoggia una grande palla curva e potrebbe essere un antipasto in futuro.

Seattle sta acquistando per il futuro e ha ottenuto uno dei migliori guanti difensivi del gioco in Wilson, così come un lanciatore con un sacco di abilità in Snell. Mentre i risultati non sono stati lì, Snell ha il potenziale se può rimanere concentrato e lavorare sui suoi problemi.

È difficile dire che i Pirati avrebbero potuto vincere questo affare perché avevano a che fare con due giocatori scontenti, quindi lo dò al M WINNER: MARINERS

Scambi: (29 luglio) Pittsburgh Pirates scambia Freddy Sanchez con i San Francisco Giants per Tim Alderson

Chi vince: Sanchez aggiunge un’altra mazza tanto necessaria alla formazione e mette i Giants in ottima forma per trovare un posto nei playoff della National League. Insieme a Garko, Sanchez migliora l’offesa con una media battuta di oltre 300.000 e un po ‘di potere per andare in giro.

Tuttavia, Alderson sta mostrando un sacco di potenziale e potrebbe essere un lanciatore eccezionale nel prossimo futuro. In tre stagioni di palla professionista, è 20 6 con un ERA poco più di tre. Ha un’eccellente curva di palla ed è stato progettato per essere il back-end di partenza nella straordinaria rotazione dei Giants che include Tim Lincecum, Matt Cain e il numero uno di Madison Bumgarner.

Sanchez è un grande battitore e un difensore medio che mette in competizione i Giants. I Pirati erano in una situazione senza vittorie con Sanchez che, come Wilson, ha rifiutato di firmare un'estensione del contratto. Quello che hanno ottenuto è un antipasto di 20 anni con una tonnellata di potenziale. VINCITORE: PIRATI

Commercio: (29 luglio) Cleveland Indians scambia Cliff Lee e Ben Francisco con i Philadelphia Phillies per Jason Knapp, Carlos Carrasco, Jason Donald e Lou Marson

Chi vince: gli indiani sono chiaramente in modalità di vendita e hanno scambiato il loro secondo premio Cy Young Award ai Philadelphia Phillies, che sono all’improvviso grandi contendenti nella National League.

Ciò che hanno ottenuto in cambio sono stati un sacco di giovani e talentuosi giocatori che faranno sicuramente scalpore in The Bigs in futuro.

Per i Phillies, hanno riempito la loro rotazione iniziale aggiungendo Lee, che quest’anno ha 9 7 con un ERA pari a 3.00. Andrà da uno staff che stava cercando disperatamente una buona intonazione e diventa l’asso.

Per gli indiani, ottengono due lanciatori molto solidi in Knapp e Corrasco e buoni giocatori di posizione in Donald e Marson. Baseball America ha classificato i giocatori di ritorno degli indiani come secondo, terzo, quarto e decimo miglior giocatore nel sistema di fattoria Phillies.

Tuttavia, i Phillies diventano contendenti legittimi con questa mossa e vincono l’accordo. VINCITORE: PHILLIES..