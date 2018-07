Custodia iphone 8 plus juventus cura cosa è successo ai suoi otto-custodia iphone macchina fotografica-lendyi

La Corona dipinse l’immagine di un uomo che aveva rinunciato alla vita, mentre la difesa raccontava la storia di un giovane tormentato che avrebbe potuto fare di meglio se cresciuto in un ambiente più strutturato durante la condanna per Jared Charles Mercoledì in un’aula del Principe Alberto .

Charles, che ha appena compiuto 20 anni, si è dichiarato colpevole di aver rapito e aggredito sessualmente una bambina di otto anni, il 4 luglio 2017.

Mercoledì, esattamente un anno dopo l’incidente, il Procuratore della Corona Cameron Scott ha raccontato gli eventi del giorno, culminando in una potente dichiarazione di polizia data da quella che descriveva come una bambina.

Durante tutta la discussione, Charles, non più con custodia louis vuitton iphone 7 i capelli lunghi visti nelle foto pre-processo, sedeva in silenzio, ogni tanto annuiva o scuoteva la testa. Era appollaiato sul bordo della panca nella scatola del prigioniero, appoggiato al muro, guardando dritto davanti a sé, spostando di tanto in tanto gli occhi per sbirciare la galleria alla sua destra, dove quattro membri della Victim Services sedevano a rappresentare la famiglia delle ragazze.

Scott ha iniziato consegnando le dichiarazioni di colpevolezza del giudice Hugh Harradence da parte della ragazza madre e del patrigno né volevano che le loro dichiarazioni venissero lette in tribunale.

Il tribunale ha spostato alla prima questione una violazione della libertà vigilata non legata al rapimento in cui l’avvocato della difesa Greg Chauvin è entrato in una dichiarazione di colpevolezza.

Charles aveva perso un appuntamento con il suo agente di sorveglianza. Era in libertà vigilata dopo aver scontato una condanna per aver toccato sessualmente un minore di età inferiore ai 16 anni.

Il sistema ha smesso di ascoltarlo a metà maggio 2017.

Charles era anche in condizioni di non avere contatti senza supervisione con un minorenne, o di trovarsi in un posto dove i bambini giocano. Una bambina di otto anni stava giocando lì, sotto la supervisione di sua nonna.

Vivevano nelle vicinanze e la nonna si allontanò per qualche minuto per bere qualcosa.

Scott ha riprodotto un video di sorveglianza che mostra Charles che esce da un veicolo di colore scuro e cammina verso la telecamera.

Ha girato una seconda clip. Ha mostrato alla ragazza di allontanarsi dalla telecamera e sparire dietro un angolo dell'edificio scolastico.

Charles, con indosso una maglietta rossa, seguì alcuni passi indietro. La coppia è riapparsa e ha avuto una breve conversazione. Charles la sollevò, la mise sul retro del suo veicolo e partì.

Alcuni secondi dopo, la nonna tornò a camminare verso la telecamera. Qualche minuto dopo, la chiamata arrivò alla polizia. I suggerimenti, disse Scott, iniziarono immediatamente ad arrivare, inclusi gli ufficiali di probation e altri che avevano precedentemente lavorato con Charles e che conoscevano lui.

Gli agenti hanno identificato l'auto come appartenente al compagno di stanza Charles. Una ricerca della sua casa ha rivelato una grande quantità di vestiti femminili per bambini. una famiglia in una proprietà rurale vicino all'autostrada 302 a est del Principe Alberto vide una bambina che saliva la passeggiata e la riconobbe dall'allarme dell'Ambra e chiamò la polizia.

La vittima è stata portata all'ospedale per essere esaminata. Lì, ha detto al medico che era stata aggredita sessualmente. Poco dopo i medici hanno determinato che le azioni di Charles avevano causato il suo danno fisico.

Gli agenti hanno rintracciato i gradini della ragazza e hanno trovato tracce di pneumatici in un'area sabbiosa nella foresta di Nisbet. Da lì, piccole impronte hanno portato a una strada fluviale, dove è stata trovata una grande borsa regalo. Dentro c'erano un coltello, un piatto di riso croccante e una birra di radice parzialmente ubriaca che Charles aveva regalato alla ragazza.

Il pubblico ministero ha descritto la vittima come intelligente prima di leggere alcune parti della sua dichiarazione di polizia in tribunale una dichiarazione che conteneva dettagli.

Raccontò di come sua nonna si allontanò per pochi minuti quando l’uomo si avvicinò e le fece domande. Lei non ha risposto.

Poi, ha detto, mi ha rubato. la ragazza ha detto alla polizia che Charles si è tolto i vestiti, a dirmi male. Disse che Charles le aveva detto che la stava portando in un posto dove non sarebbe stata trovata. La portò in una casa abbandonata, entrò dalla finestra, si tolse i vestiti, la baciò, la toccò e la aggredì sessualmente per oltre tre ore.

Ha cercato di contrattaccare.

mi faceva molto male, disse la ragazza. una persona cattiva lasciò la ragazza in una sezione remota di un sentiero nella foresta di Nisbet. La polizia ha determinato che percorreva circa 7,3 km, o nelle sue parole, da due a tre ore, per trovare aiuto…