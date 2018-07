Custodia iphone 8 plus juventus Laxalt corre per il terzo mandato di Sandoval-custodia iphone 6s plus spigen-yxitdf

Il presidente della National Governors Association (NGA), il governatore Brian Sandoval del Nevada, parla durante l’incontro invernale del National Governor Association 2018, sabato 24 febbraio 2018 a Washington. (AP Photo / Jose Luis Magana)

Candidato governatore repubblicano Attorney General del Nevada Adam Laxalt, a destra, saluta Glenn Noll, a sinistra, e Barbara Rodgick dopo aver parlato al Veterans Village nel centro di Las Vegas mercoledì 24 gennaio 2018. Brian Sandoval e il procuratore generale Adam Laxalt sostengono durante la presentazione di i colori alla reception per commemorare l’800 ° anniversario del suggellamento della Magna Carta presso il Sawyer Building, 555 E. Washington, giovedì 2 giugno 2016. Le politiche moderate di Brian Sandoval.

Sandoval è popolare, ma la sua eredità politica è sempre stata precaria. Questo perché i democratici detestano le sue riforme incrementali alle leggi prevalenti sui salari e sul lavoro. I repubblicani generalmente si oppongono ai suoi aumenti delle tasse e alla decisione di espandere Medicaid. Gli piacevano le sue riforme del lavoro, ma desiderava che avesse fatto di più per risolvere questioni come la contrattazione collettiva.

Sandoval ha difeso la sua eredità nel 2017 emettendo un numero record di veti che il legislatore non ha ribaltato. I limiti di scadenza impediranno a Sandoval di farlo nel 2019. Fortunatamente per lui, Laxalt suona come Sandoval 2.0 su molte politiche.

Guarda la riforma dell’istruzione. Sandoval non ha fissato la contrattazione collettiva nel 2015, ma ha incassato soldi per programmi come scuole Victory / Zoom e Read by 3.

La maggior parte dei democratici e dei loro alleati sindacali non amano questo accordo. Il candidato governatore democratico, Chris Giunchigliani, ha già affermato di essere favorevole al finanziamento di fondi categorici in finanziamenti illimitati. In tal caso, saluta i programmi di formazione Sandoval. I sindacati useranno quei soldi per i rilanci, e quei programmi accuratamente elaborati dall’eredità Sandoval diventeranno nient’altro che una nota storica.

Laxalt potrebbe voler fissare la contrattazione collettiva, ma focalizza la sua attenzione sulla difesa delle scuole Victory e Zoom. Ha anche elogiato gli sforzi educativi di Sandoval.

Laxalt suona anche come Sandoval su Education Savings Accounts, un programma di scelta scolastica che sia Giunchigliani che il suo principale avversario Steve Sisolak si oppongono. L'aviatore primario di Laxalt, il tesoriere dello stato Dan Schwartz, ha dichiarato di porre il veto su ogni progetto di legge fino a quando non avrà ottenuto finanziamenti dall'ESA. Sandoval dice che supporta gli ESA ma si rifiuta di usare il suo veto pen per assicurarsi che siano stati finanziati nel 2017. Laxalt sta ora cantando la stessa melodia.

Non è disposto a impegnarsi in alcunché nel processo di bilancio per quanto assoluto, ha affermato Laxalt. avremo due case democratiche, potenzialmente. Se vinco, dobbiamo assicurarci di avere il nostro piano globale e ottenere il maggior numero possibile di risultati. dice anche di aver vinto il tentativo di annullare la decisione di Sandoval di espandere Medicaid ad adulti sani sotto Obamacare, anche se ha detto che non avrebbe fatto la stessa scelta. Che netto contrasto con i democratici che hanno già tentato di annullare le riforme del lavoro che hanno votato per il 2015. Sandoval ha posto il veto a queste leggi. Un governatore democratico ha vinto una zona di disaccordo sulla tassa sul commercio, che Sandoval vede come il gioiello della corona del $ 1,5 miliardi di aumento fiscale che ha spinto nel 2015. Laxalt non prude per una lotta.

lavora con il governatore ogni giorno, disse Laxalt. non andare d’accordo con lui su tutto. Siamo d’accordo sulla tassa sul commercio. E ‘la linea di fondo. Va bene. Non ho intenzione di affrontarlo. sembra un candidato che si è già concentrato sulle elezioni generali. Ha senso dato il suo grande vantaggio nel primario. Riflette anche la realtà politica. A parte un miracolo, i Democratici controlleranno almeno l’Assemblea il prossimo anno. Laxalt potrebbe voler implementare riforme conservative di vasta portata, ma ha vinto i voti. Laxalt sembra riluttante a promettere cose che sa di poter offrire, anche se quelle promesse avrebbero eccitato la sua base.

Eleggere Laxalt per difendere l’eredità di Sandoval non è così eccitante come pensare alle riforme in stile Scott Walker. Ma è molto meglio di un governatore democratico che trasforma il Nevada in California. con Kevin Wall su 790 Talk Now.

La fermata del traffico custodia iphone 7 pelle apertura verticale si trasforma in ufficiale coinvolto nello scatto

La polizia di Las Vegas sta indagando dopo che un agente ha sparato un colpo a un sospetto in fuga da una fermata del traffico all’inizio di venerdì mattina.

L’ufficiale ha cercato di tirare su una Dodge Durango nera con targhe custodia iphone se aggancio che appartenevano a un veicolo diverso. L’autista si diresse a nord verso Lamb Boulevard e ad un certo punto attraversò le corsie in direzione sud.

Un uomo scese dalla macchina e fuggì a piedi. Durante l’inseguimento, l’ufficiale ha visto qualcosa nella mano dell’uomo e ha sparato un colpo solo, ha detto la polizia.

L’uomo non è stato ferito e in seguito è stato arrestato e la polizia non ha potuto confermare se l’uomo avesse un’arma quando è stato arrestato.

Questo è il 9 ° ufficiale coinvolto nelle riprese del 2018. Secondo la politica di polizia, l’identità dell’ufficiale verrà rilasciata dopo 48 ore.

5 Dead in Shooting presso Capital Gazette Newspaper in Maryland

5 Dead in Shooting at Capital Gazette Quotidiano nel Maryland Cinque persone sono state uccise e due sono state ferite in un 'attacco mirato' al quotidiano, di proprietà del Baltimore Sun. Il capo della polizia della contea di Anne Arundel, Bill Krampf, ha detto che il sospetto uomo armato è entrato nell'edificio con un fucile e ha attraversato il livello inferiore dell'edificio, dove è ospitato il giornale. Secondo Krampf, il sospetto 'possibilmente' aveva una connessione con il giornale attraverso i social media. Il sospetto è stato identificato come Jarrod Warren Ramos. Ramos ha presentato una richiesta di diffamazione nel 2012 contro il giornale, ma il caso è stato archiviato. È attualmente in custodia. Il presidente Trump è stato informato sugli eventi.

Quattro sospetti di rapina sono stati presi in custodia giovedì mattina dopo un inseguimento di veicoli e pedoni che si è concluso in un quartiere est di Las Vegas. vicino a Maryland Parkway e Desert Inn. Gli agenti che arrivano sulla scena hanno cercato di fermare due veicoli. Un veicolo è fuggito ma la polizia ha inseguito il secondo in un quartiere di Flamingo Road vicino a Mountain Vista Street. La polizia ha circondato il quartiere e i sospettati sono stati arrestati. Sembrava che un veicolo della polizia fosse coinvolto in una collisione con l’auto dei sospetti. Una donna ha subito un incidente sconosciuto ed è stata portata all’ospedale in ambulanza.

Una persona è stata spostata all’inizio di martedì mattina dopo un incendio in un complesso di appartamenti nella valle centrale.

I pompieri all’inizio credevano che la fiammata fosse iniziata con un’unità di condizionamento dell’aria sul tetto.

Ma in seguito gli investigatori hanno detto che l’incendio è iniziato in un mucchio di aghi di pino e che l’unità CA era stata spenta per le riparazioni. Non sono stati segnalati feriti e l’incendio è stato spento entro circa 30 minuti…