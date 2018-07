Custodia iphone 8 plus juventus Med negli anni ’60-custodia supreme iphone 7 plus-bmlcuy

Career Choices as a BoyCome all’inizio della seconda elementare, volevo diventare un prete. Mi è piaciuta molto la mia lezione di religione, e ricordo di dover frequentare la messa ogni mattina prima dell’inizio della scuola. Quando suor Colleen mi ha chiesto se volevo fare il prete, ho risposto: ‘Inferno, no, voglio essere un vescovo!’ Più tardi sono diventato un chierichetto e mi è piaciuto molto recitare le preghiere latine e assistere il sacerdote durante la messa.

Dopo aver brevemente considerato di essere un avvocato mentre ero in seconda media, ho iniziato a interessarmi di medicina quando sono entrato al liceo. Quando stavo studiando biologia nel mio secondo anno (10 ° grado), ho deciso che volevo diventare un medico. Più o meno questa volta, avevo anche visitato il Dipartimento di Anatomia della Marquette University e parlato con alcuni studenti di medicina che stavano dissecando cadaveri.

Mentre ero al liceo, mi sono interessato a tutti i miei corsi di scienze, in particolare alla biologia. Come progetto scientifico durante il mio ultimo anno, ricordo di aver fatto il midollo con una rana viva e di aver fatto uno studio sul suo sistema nervoso. Quando mi diplomai alla scuola superiore nel 1962, ero stato accettato nella classe di matricole in arrivo all’Università del Wisconsin a Madison.

Il mio anno da matricola all’Università del Wisconsin. Arrivando custodia iphone 6s set all’università del Wisconsin per la registrazione anticipata di matricola nell’estate del 1962, dichiarai il mio intento di iscrivermi al programma Honors e iniziare un corso di studio pre-med. Sebbene fossi valedictoriano della mia classe senior, i miei punteggi ai test di ammissione al college ACT non potevano essere così alti. Questa è l’impressione che ho avuto dal mio consulente universitario dopo che mi è stato consigliato di iscrivermi ai corsi regolari non onori.

Durante il semestre autunnale del 1962, ricordo di aver firmato per custodia iphone 6 chanel quattro corsi per un totale di custodia iphone 8 puro 15 crediti. Questi corsi includevano tre crediti di chimica generale inorganica, cinque crediti di zoologia, quattro crediti di calcolo differenziale e tre crediti di composizione di matricola inglese. Tutti questi corsi erano raccomandati per gli studenti pre-med, anche se avrei potuto prendere un corso di matematica più facile. Scoprimmo subito che dovevo studiare più duramente per ottenere una B in corsi rispetto all’AA che avevo facilmente ricevuto al liceo. Indubbiamente, la ragione di questo era perché avevo più competizione nelle mie classi e non una stretta relazione con i miei professori e assistenti. Ciò era dovuto alle grandi lezioni in tutti i miei corsi di scienze. Anche se ho terminato il primo semestre con una media B o 3.0, ho subito scoperto che c’erano molti studenti migliori di me.

Durante il secondo semestre invernale e primaverile, ho preso quattro crediti di calcolo integrale, cinque crediti di chimica inorganica e analisi qualitativa, un credito per risolvere problemi di chimica inorganica, tre crediti di sociologia e tre crediti di composizione inglese. Ho ricevuto Bs in matematica, cinque corsi di chimica del credito e sociologia, ma solo C nella classe di chimica del credito e della classe di inglese. Non era davvero necessario prendere l’unica lezione di chimica del credito, ma avevo custodia iphone x pelle apple deciso che volevo diventare una specialista in chimica, ancora una volta, non riuscivo ad ottenere As nelle mie lezioni, e le due C hanno davvero abbassato il mio punteggio complessivo media (GPA.)

My Sophomore Year presso l’Università del Wisconsin Il mio secondo anno (1963-1964) è stato doloroso e gratificante. Ho ottenuto più C durante il primo semestre, ma sono stato in grado di raggruppare e ricevere tutti As e Bs durante il mio secondo semestre.

Il semestre autunnale del 1963 fu più impegnativo perché stavo prendendo le lezioni di chimica e matematica più difficili. Ho avuto cinque crediti di chimica organica che includevano tre crediti di lezione e due crediti di un laboratorio. Anche il mio corso di calcolo del terzo semestre di quattro crediti è stato molto difficile. Inoltre, ho frequentato un corso di psicologia di quattro crediti e un corso di tre crediti nella letteratura contemporanea britannica e americana. custodia a sacchetto iphone 7 I miei voti sono diminuiti durante questo periodo poiché ho fatto solo C in calcoli, laboratorio di chimica organica e letteratura inglese. custodia a calzino iphone 8 Ancora una volta, il meglio che ho potuto fare è stato quello di ottenere i B nelle lezioni di chimica organica e nei corsi di psicologia.

Durante il secondo semestre, ho deciso di fare meglio e ho fatto sollevando il mio GPA. Mi sono iscritto a un corso di chimica organica a tre crediti, quattro crediti di chimica analitica e analisi quantitativa, tre crediti di letteratura inglese, tre crediti di composizione intermedia e tre crediti di origine greca e latina di termini medici. Con un sacco di duro lavoro e studio, ho ricevuto custodia frontale iphone x il mio primo As in chimica analitica e classi di termini medici e Bs nelle altre tre classi.

Il mio anno da junior a Wisconsin mi sembrava di fare un altro passo indietro durante il mio anno da junior. Ciò è stato evidenziato da una D che ho ricevuto in custodia iphone x antigraffio un corso di scienze durante il primo semestre e una C in un corso di scienze durante il secondo mandato.

Il semestre autunnale del custodia iphone 7 zirconi 1964 è stato estremamente difficile perché mi sono iscritto a tre corsi di scienze oltre a un corso di scienze sociali. Il mio corso comprendeva cinque crediti di anatomia custodia iphone esr comparativa con laboratorio, cinque crediti di fisica con laboratorio, tre crediti di lezione di genetica e tre crediti di storia americana. Con un sacco di studio e lunghe ore, ho fatto Bs nei corsi di anatomia comparata, fisica e storia americana. Ho ottenuto molto male in genetica, tuttavia, ricevendo solo un D.

Durante il semestre invernale e primaverile del 1965, presi altri due corsi di scienze, una lingua straniera e un corso di scienze sociali. I miei 14 crediti includevano cinque crediti di fisica con laboratorio, due crediti di un laboratorio di chimica organica, quattro crediti di inizio tedesco e tre crediti di custodia protettiva per iphone 7 storia americana. Il mio GPA ha sofferto ancora una volta quando ho fatto solo una C in fisica.

Durante il secondo semestre, ho anche preso il Medical College Admissions Test (MCAT) dell’American Medical Association che ho trovato estremamente difficile: è stato un errore fare questo test senza averlo davvero preparato.

Il mio ultimo anno al Wisconsin L’ultimo anno di pre-med iniziò con l’iscrizione ad alcune scuole di medicina con la speranza custodia cellulare iphon 6s che sarei stato accettato da almeno uno. L’anno in realtà iniziò con una sessione estiva di otto settimane che andava da giugno a metà agosto del 1965. Da quando mi stavo laureando in chimica, dovetti iscrivermi a una lezione di chimica fisica che non avevo ancora intrapreso. corso.

Ho iniziato il semestre autunnale del 1965 rivolgendomi alle scuole di medicina delle seguenti università: Wisconsin, Minnesota, West Virginia e Loyola University of Chicago. Inoltre, mi sono iscritto a quattro corsi composti da tre crediti di lezione di chimica fisica, quattro crediti di embriologia dei vertebrati, quattro crediti di secondo semestre tedesco e due crediti di parola. Ho conseguito Bs nei corsi di chimica e di lingua, ma solo una C nella classe di embriologia.

Durante il secondo semestre e la sessione custodia iphone 6s gatti estiva del 1966, mi iscrissi a tre altri corsi di chimica, filosofia, economia e lezioni di tedesco. Alla fine dell’estate del 1966, avevo soddisfatto tutti i requisiti del corso per ottenere una laurea in scienze con una specializzazione in chimica, ma fui respinto custodia in silicone per iphone 8 da tutte le scuole mediche a cui avevo fatto domanda. fare era entrare nella lista d’attesa della Loyola University, ho rinunciato quando mi sono laureato in chimica.

Perché non sono stato accolto nella facoltà di medicina Mi ci è voluto molto tempo per capire perché non potevo entrare nella facoltà di medicina. Dopo essere cresciuto in saggezza e aver ripensato a questo viaggio pre med, ho concluso che non sono entrato nella scuola medica per i seguenti motivi:

1. Non ero abbastanza intelligente e non avevo l’attitudine per fare il dottore

E ‘stato mio compito non rendersene conto dai punteggi piuttosto bassi ricevuti su test attitudinali come l’ACT e il MCAT.

Il mio GPA complessivo di circa 2,73 su 4,0 avrebbe dovuto anche dirmi qualcosa. La maggior parte degli studenti pre-laurea che conoscevo avevano GPA ben oltre 3.0.

2. Ho preso troppi corsi difficili e non ho dimenticato le lezioni che stavo facendo male

Il calcolo del terzo semestre non era necessario per me. Quando ho visto che non potevo fare bene in genetica ed embriologia, avrei dovuto abbandonare queste lezioni per aiutare il mio GPA.

3. Non ho studiato abbastanza e tagliato troppe lezioni durante i miei anni Junior e Senior

La C in fisica e le C ricevute durante il mio ultimo anno avrebbero potuto essere Bs se fossi andato in altre classi. Durante questo periodo, sono stato coinvolto in più eventi sociali e ho festeggiato troppo il venerdì sera. Di conseguenza, non sono andato a molte lezioni del sabato mattina.

4. Non avevo il desiderio e la perseveranza di raggiungere il mio obiettivo di essere un dottore

