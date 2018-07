Custodia iphone 8 plus led I palestinesi sono d’accordo con Romney-custodia iphone 8 mimetica-bjfwym

Mitt Romney è andato in Israele e ha scritto una verità ovvia che non osa essere pronunciata: custodia mare iphone 8 plus la cultura conta. Ma ora è nato un inaspettato coro di sostegno per riaffermare la visione custodia iphone 8 plus verde di Romney dei palestinesi stessi.

Romney ha elaborato i suoi commenti su Israele in un articolo sulla Rivista nazionale che dice che le scelte che una società fa della custodia michael kors iphone sua cultura svolgono un ruolo nel creare prosperità, e che la significativa disparità tra gli custodia iphone 7 plus legno standard di vita israeliani e palestinesi [è] fortemente influenzata da essa. custodia iphone per mare altre parole, una cultura che abbraccia la libertà e lo stato di diritto, una società che rispetta custodia iphone 6s integrale i diritti individuali e la democrazia può prosperare economicamente e politicamente. Quello che non abbraccia quei principi e questi valori non lo farà.

Si scopre che i palestinesi capiscono questo come Romney.

, un recente aumento delle cosiddette uccisioni ha portato a richieste urgenti di una rivoluzione culturale. Le notizie di cronaca degli omicidi di donne palestinesi da parte di membri della famiglia maschi, nei cosiddetti omicidi familiari, sono aumentate, scrive Itamar Marcus.

Marcus osserva inoltre che i funzionari palestinesi e i difensori dei diritti umani hanno chiesto una nuova legislazione contro custodia iphone x alcantara tali pratiche e più lunghe pene detentive.

Ma molti altri hanno sostenuto con forza che, come dice Marcus, le uccisioni si sono fermate fino a quando non ci sarà un cambiamento nella cultura araba musulmana.

Un op a Alyyam ha affermato che solo una mentalità giustifica l’omicidio delle donne:

giorno, custodia iphone 6 dali più di un crimine è commesso contro più di una donna, criticherò ad alta voce la cultura sociale che cerca ancora giustificazioni per l’omicidio delle donne. Le voci e le giustificazioni custodia iphone 6 joyguard per l’omicidio ascoltate dopo l’uccisione di queste due [vittime] hanno portato una donna giornalista a scrivere un articolo in cui custodia iphone rin si chiede che rispettiamo il motivo dell’omicidio della ragazza [a Tulkarem] Per quanto riguarda la donna di Betlemme che è stata assassinata di custodia iphone 7 snugg fronte a la gente per la strada custodia iphone 6 plus flip senza nessuno che cerca di salvarla, le persone sono già diventate esperte nel diffondere voci per convincerci che suo marito aveva ragione e che indubbiamente custodia iphone 8 in pelle deve esserci una ragione che ha reso necessario l’omicidio Non c’è giustificazione per l’omicidio e c’è nessun paese o paese in via di sviluppo che si basi ancora sulla mentalità tribale.

Proprio come ha detto Mitt aiino custodia iphone 5c Romney, la cultura conta. E fino a quando la cultura palestinese non cambierà, non c’è speranza per la prosperità economica e nessuna speranza di pace…