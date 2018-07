In questo lunedì 2 luglio 2018, la foto, il bagnino Sigmundur Askelsson pattuglia una spiaggia artificiale di Nautholsvik a Reykjavik, in Islanda. Alla gente custodia iphone 7 ultra slim di Reykjavik non piace più la pioggia. Il clima estivo è stato così grigio e umido nella loro parte custodia iphone 8 griffin del mondo che i meteorologi devono tornare indietro nel 1914 per trovare maggio e giugno. Per aggravare la miseria, il cattivo tempo nella capitale islandese è causato da un’ondata di caldo che dovrebbe far sì che le persone in Inghilterra e in Scandinavia crogiolarsi al sole fino a luglio. (AP Photo / Egill Bjarnason)

REYKJAVIK, Islanda Il cantore pop Helgi Bjornsson, ben noto nella sua nativa Islanda per un successo degli anni '80 intitolato Do Like the Rain, è apparso di recente sulla televisione nazionale mentre un giornalista impassibile lo ha sfidato a difendere la premessa della canzone.

Alla gente di Reykjavik non piace più la pioggia. Quest'estate è stata così grigia e umida nella capitale dell'Islanda che i meteorologi devono risalire al lontano 1914 per trovare i documenti per un maggio e un giugno peggiori.

In altre parti d'Europa, in particolare in Gran Bretagna e Scandinavia, si prevede che un'ondata di calore continui fino a luglio.

Il netto contrasto non è una coincidenza. L’alta pressione sull’Europa occidentale altera la corrente a getto e spinge nuvole e piove sui pali nord continentali, causando il cattivo tempo in questa nazione insulare del Nord Atlantico.

l'altro lato del gettone dell'onda di calore, ha dichiarato il meteorologo islandese Trausti Jonsson. la gente di Reykjavik paga il sole in Inghilterra e nella Scandinavia meridionale. Giugno, il mese di sole di mezzanotte e le vacanze in campeggio in Islanda, il sole ha toccato Reykjavik per un totale di 70 ore. La temperatura ha raggiunto 13,2 gradi Celsius (56 F) nel giorno più caldo, due gradi in meno della media di Reykjavik per il mese.

A maggio, ha piovuto ogni singolo giorno.

L'arrivo ritardato estivo ha stimolato un'ossessione meteorologica e una delusione costante nella capitale più a nord del mondo.

Una previsione che prevedeva 11 ore di cielo sereno ha portato a una vertiginosa eccitazione, con molti annunci sui social media su come avrebbero programmato di trascorrere il giorno più soleggiato in due settimane.

Ma poi la previsione è cambiata. Si prevede che il sole lascerà il posto alle nuvole entro mezzogiorno, secondo l’Ufficio Metenico islandese.

Alcuni qui hanno rinunciato alla speranza. Un agente di viaggio ha detto ai media locali che le prenotazioni per le vacanze al mare dell'ultimo minuto stanno arrivando in qualsiasi marketing per conto nostro. I saloni di abbronzatura stanno tornando in auge, mentre i venditori di gelati, i pittori di casa e il personale delle piscine all'aperto lottano con la bassa domanda di servizi.

il fabbro Mar Gudmundsson ha avuto bisogno di circa due giorni di sole per asciugare completamente il legno all'aperto. non credo che l'abbiamo avuto è la stagione turistica principale dell'Islanda e molti viaggiatori dormono in tenda durante i loro soggiorni.

Il campeggio Laugardalur a Reykjavik vede un numero leggermente inferiore di ospiti rispetto agli anni precedenti. Ma il manager Oddvar Arnason ha osservato che le persone non cambiano i loro mezzi di alloggio dopo l'arrivo e si adeguano semplicemente. Moreno, un campeggiatore di 17 anni, originario di Granada, in Spagna, ha dichiarato di aver trovato il clima più piacevole rispetto al clima bollente di casa.

indossa una giacca e sta bene qui, disse.

Le cose sono andate peggio. Nel giugno del 1914, quando l'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria fece precipitare il mondo nella prima guerra mondiale, l'Europa fu vittima di un caldo periodo e Reykjavik ricevette in cambio delle precipitazioni bibliche.

Lo storico Gudjon Fridriksson ha detto che all'epoca Reykjavik era una città di circa 15.000 persone con un sistema fognario non sviluppato e soprattutto strade sterrate.

da un posto all’altro significava attraversare fango e un sacco di pozzanghere, disse.

Per quanto riguarda il resto dell'estate presunta del 2018, Fridriksson ha un atteggiamento che può solo migliorare, un'espressione diffusa di resilienza e speranza in questa capitale battuta dal tempo…