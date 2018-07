Custodia iphone 8 plus led Il proprietario di Sixers Josh Harris è pronto per un LeBron James-custodia iphone 8 plus spigen-ulmcxv

L’aggiunta di James avrebbe drasticamente ridotto il divario tra loro e i Boston Celtics per quanto riguarda la squadra della Eastern Conference per battere custodia iphone x ultraslim la prossima stagione. Se aggiungono un altro giocatore di lista A in un’agenzia libera o tramite una transazione, i Sixers potrebbero essere favoriti per vincere il titolo NBA 2018 19.

Ma acquisire James da solo sarebbe costoso.

Il presidente della squadra dell’operazione di basket e direttore generale, Bryan Colangelo, ha detto che i Sixers potrebbero avere circa 25 milioni di dollari disponibili nel cap-space per attirare agenti liberi. Tuttavia, i record della lega mostrano che potrebbero avere fino custodia sacca iphone a $ 30 milioni disponibili in spazio cap cap. James è progettato per fare almeno $ 35 milioni la prossima stagione.

Quindi i Sixers dovrebbero trovare il modo di adattarlo sotto il loro cappello, probabilmente scaricando gli stipendi come modo per creare abbastanza spazio per dargli quello che chiede. Un’opzione sarebbe quella di rinunciare a Jerryd Bayless, che ha lasciato un anno per il suo accordo. Potrebbero allungare il suo stipendio di $ 8,6 milioni in tre anni nei libri al fine di liberare più denaro.

Il berretto di Sixers potrebbe prendere custodia iphone 7 ultra slim un colpo nel futuro firmando un agente libero di lista A ad un affare di più anni. In base a tale circostanza, avrebbero dovuto pagare una tassa sul lusso per concedere a Ben Simmons, Dario Saric e Markelle Fultz estensioni redditizie se i loro nuovi contratti non rientrano nel cap.

Penso che il bar sia molto alto per noi in termini di chi metteremo questa squadra, ha detto il co-managing manager di Sixers Josh Harris. d’altra parte, per un certo numero limitato di giocatori, come se li inseguiamo duramente.

mi hanno chiesto della tassa sul lusso. Non ho problemi a spendere per buoni giocatori.

CHARLES FOX

Bryan Colangelo, a sinistra, con il supporto completo del socio accomandante Josh Harris, ha aumentato drasticamente l’uso dell’analisi da parte di Sixers dopo essere diventato il direttore generale della squadra.

I Sixers possono dirlo pubblicamente fino al 1 luglio, ma non ha una laurea in ingegneria per rendersi conto che la squadra è pronta a fare tutto il necessario per firmare James, un MVP di quattro tempi. Piccolo attaccante dell’Oklahoma City Paul George è un altro agente libero di cui i Sixers hanno interesse, secondo la gente del campionato. Sarebbe un gran colpo per la sua custodia tetraforce iphone 8 capacità custodia apple iphone 5s silicone custodia carbonio iphone x di sparare la palla e difendere.

Non sorprenderti se provano anche ad acquisire custodia carbonio iphone 8 plus il piccolo attaccante di San Antonio Spurs Kawhi Leonard in un trade. Le fonti hanno detto che i Sixers hanno espresso interesse per le due volte tutte le star. Mentre è idoneo per un periodo di cinque anni, $ 219 milioni di estensione con gli Spurs questa estate, ci sono rapporti che Leonard vuole fuori dopo essersi allontanati dalla squadra per la custodia donna iphone 7 plus maggior parte della stagione con un infortunio al quad. Ha giocato solo in nove partite.

Leonard ha un ottimo rapporto con l’allenatore della Sixers, Brett Brown. Tuttavia, negoziare per lui sarebbe rischioso senza prima ottenere una garanzia che accetti un’estensione del contratto. Leonard è impostato per diventare un agente libero il 1 ° luglio 2019.

Ma anche senza di lui, ci si aspetta che questa rotazione del team subisca un drastico ringiovanimento del viso solo per lasciare spazio ad un agente libero dalla lista A.

I Sixers hanno un limite di $ 27,6 milioni per JJ Redick. Hanno anche $ 13,2 milioni per Amir Johnson, mentre ne hanno uno per $ 1,5 milioni ciascuno per Ersan Ilyasova e Marco Belinelli.

I Sixers devono rinunciare ai diritti di Redick, Johnson, Belinelli e Ilyasova per creare un cap room. Potrebbero decidere di riportare indietro un paio di quei giocatori per contratti minimi veterani o accordi di livello medio.

Ma uno deve presumere che Redick passerebbe un affare di livello medio di circa $ 5 milioni per la prossima stagione. Alcuni potrebbero obiettare che i custodia iphone 6 plas Sixers gli hanno strapagato $ 23 milioni in questa stagione. Ma uscendo da un anno di carriera, potrebbe arrivare da qualche parte tra $ 12 e 15 milioni per la prossima stagione.

SLOCUM / AP APERTO

Sarebbe difficile per i Sixers mantenere JJ Redick e firmare LeBron James.

A 33 anni, si deve presumere che Redick sia interessato ad ottenere almeno un altro affare più redditizio. Lo stesso per Johnson, 31 anni, che ha appena completato la sua 13a stagione.

Colangelo ha detto custodia iphone x resistente che un’opzione potrebbe essere segno di alcuni giocatori per la prossima stagione e andare forte dopo gli agenti liberi nel 2019.

Si rende conto che Redick, Johnson, Belinelli e Ilyasova hanno avuto ruoli importanti nel successo di questa stagione.

Lasciarli andare, specialmente, Redick, rimetterebbe la squadra indietro se non custodia harry potter iphone 6s fossero in grado di attirare un agente libero dalla lista A.

James e George potrebbero entrambi finire con Los Angeles Lakers. Nel frattempo, Klay Thompson, guardia giurata di tutte le custodia iphone 6 yousave star, sta discutendo di un’estensione del contratto con i Golden State Warriors.

Il tempo dirà cosa fanno i Sixers.

Ma sanno che il loro roster, così com’è, non è abbastanza buono per vincere custodia iphone 6s antideflagrante un titolo o sconfiggere i Celtics in una serie di spareggi della prossima stagione. Questo è il motivo per cui i Sixers stanno cercando di aggiungere James o un altro agente gratuito.

avere un nucleo che sta per crescere, ma se arriva la persona giusta, devi essere molto opportunista, ha detto Harris. non ci custodia iphone 6s star wars sono molte persone [che sono in franchising]. Davvero non c’è Bolden che si unisce a Sixers

Giovane Kwa / AP

Jonah Bolden (43) getta un tiro libero per l’UCLA durante la seconda metà di una partita di basket del college NCAA contro Gonzaga, sabato 12 dicembre 2015, a Spokane, in Washington…