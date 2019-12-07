Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcusu Laia Sanz sahne alacak
İSTANBUL (AA) – Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Dakar Rallisi’nde Red Bull sporcusu Laia Sanz motosiklet kategorisinde 10 sene üst üste yarışı tamamlayarak adını tarihe yazdırmak istiyor.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Dakar Rallisi’nde üst üste 9 sene yarış tamamlamayı başaran Sanz, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 42. Dakar Rallisi'nde bu sayıyı 10’a taşıyarak tarihte bunu gerçekleştiren ilk kadın sürücü olmayı istiyor.
Geçen sene Peru’da gerçekleştirilen 41. Dakar Rallisi’nde motosiklet kategorisinde mücadele eden Red Bull sporcusu Laia Sanz, yarışı 11. sırada tamamlamıştı. İspanyol sporcu, 5 Ocak 2020’de Cidde’den başlayıp, 17 Ocak’ta Qiddah’ta noktalanacak 42. Dakar Rallisi’ne damga vurmak için parkura çıkacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Laia Sanz, “Her şeyin ötesinde motosikletimin üstünde keyif almak istiyorum. Zaten benim motivasyon kaynağım da güzel zaman geçirmek. Diğer yandan tabii ki hedefim iyi sonuçlar elde etmek. Çünkü biliyorumki iyi sonuçlar kazandıkça, bu spora kendimi adamaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
11 Aralık 1985 doğumlu Red Bull sporcu Sainz, kariyerine 7 yaşında katıldığı bölgesel bir turnuvayla başladı. 13 kez Women's World Trial Championship, 10 kez Women's Trial European Championship ve 5 kez Women's Enduro World Cup şampiyonlukları yaşamış "Savaşçı" lakaplı sporcu, Dakar Rallisi’ni en hızlı tamamlamayı başaran kadın sporcu unvanını da elinde bulunduruyor.
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