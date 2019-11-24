Damat Tween, hazır giyimde “Yılın En İyi Markası” seçildi
İSTANBUL (AA) – Damat Tween, Ekovitrin'in bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Yılın Starları Ödülleri'nde hazır giyim kategorisinde "Yılın En İyi Markası" ödülüne layık görüldü.
Orka Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde, Damat Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na ödülü, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleyman Orakçıoğlu, şirketlerin sürdürülebilir başarısında insan kaynağının önemine dikkati çekti.
Orakçıoğlu, "En büyük sermaye, beşeri sermayedir. Buna bizzat tanık oldum. Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Avrupa'da, Orka Holding olarak güvenebileceğimiz çok önemli insan kaynağına sahibiz. Ekibimizle 24 saat uyumuyor, dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz. Gün bizim için Avustralya'nın başkenti Sidney'deki mağazamızda başlıyor, Orta Asya'da, Avrupa'da devam ediyor ve Amerika kıtasında bitiyor. Mağazalarımızla artık Amerika kıtasında, Kanada, Haiti, Panama ve Brezilya'da da varız. Özellikle erkek hazır giyimde tüm dünya markalarını çıkaran İtalya'da, kısa sürede 30 satış noktasına ulaşma başarısı gösterdik." ifadelerini kullandı.
– "400 mağazaya ulaşacağız"
Bu yıl yurt içi ve dışı mağaza sayısını eşitleme iddiası taşıdıklarına da işaret eden Orakçıoğlu, şunları kaydetti:
"Yıl sonunda bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ve toplamda 400 mağazaya ulaşacağız. Son 10 gün içinde Dubai, Özbekistan ve Belçika'da mağazalar açtık, yıl sonuna kadar Tacikistan, Angola gibi ülkelerde yeni mağazalar açacağız. Sektörde 30 yılı aşkın birikimimiz var. Şirketimizin kuruluş aşamasında 'kendi ürünlerimizi, kendi markalarımızı ihraç edeceğiz' hedefiyle yola çıkmıştık, şimdi bunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Aidiyet duygusu ile hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyoruz. Özellikle yurt dışında bizlerden desteklerini esirgemeyen konsoloslarımızı, ticaret ateşelerimizi, büyükelçilerimizi yanımızda görmek çok güzel, onlardan büyük güç alıyoruz. Onlara da teşekkürü borç bilirim."
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Damat Tween, hazır giyimde “Yılın En İyi Markası” seçildi
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