DAP Yapı, 200 şirket aracını yerli otomobille değiştirecek
İSTANBUL (AA) – DAP Yapı, 200 şirket aracını Türkiye'nin Otomobili ile değiştirme kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektörünün öncü markalarından DAP Yapı, Türkiye’nin otomobili için harekete geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ilk otomobil girişimi Devrim’den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye’ye ait olan yeni yerli araç TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) ile ülke ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini belirtti.
Yılmaz, Türkiye'nin Otomobiline değinerek, “Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobilimiz, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmasında bir mihenk taşı olacaktır. Bunu sadece yerli bir araç olarak görmek, ‘Yeni ve Güçlü Türkiye’nin vizyonunu anlatmak için yetersizdir. Yerli ve milli otomobilimiz, bu ülke ve milletin 60 yıllık hayallerini temsil etmektedir.” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştüğünü belirterek, “Kalbi her daim bu ülke için çarpan, kurulduğu günden bu yana ülkesi ve milleti için üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan DAP Yapı olarak, bu hayalin gerçek olmasında taşın altına elimizi koymaya hazırız. Bu kapsamda şirket bünyemizde yer alan 200 aracı, yerli otomobilimizle değiştireceğimizi, büyük bir gururla şimdiden taahhüt ederiz.” değerlendirmesinde bulundu. Ziya Yılmaz, tüm güçlü şirketleri, yerli otomobil ile ülke ekonomisine destek olmaya çağırdı.
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DAP Yapı, 200 şirket aracını yerli otomobille değiştirecek
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