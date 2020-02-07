Darbedilen kadını kurtarmak isterken cinayet işledi
KONYA (AA) – Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi, engellemek isterken öldüren genç tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Ş. (20), merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta, bir kişinin sevgilisini darbettiğini gördü.
Çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı.
Göğsüne aldığı yara nedeniyle olay yerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Kadir Ş.'yi ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına aldı.
Gencin, polisteki sorgusunda, bir kadının darbedildiğini gördüğünü, buna dayanamayarak müdahale ettiğini, saldırganın kendisini de darbetmesi üzerine olay yerinden kaçtığını ve kendisini kovalayan saldırganla aralarında boğuşma yaşandığını anlattığı öğrenildi.
Darbedilen Ayşe D'nin de Kadir Ş'nin, kendisini kurtarmaya çalıştığı yönünde ifade verdiği belirtildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen ve göz yaşlarını tutamayan gencin yüzünde ve boğazında darp izleri olduğu dikkati çekti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Kadir Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Öte yandan, maktul Özgür Duran'ın, 19 suçtan kaydının bulunduğu kaydedildi.
Baba Cengiz Ş. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun üniversiteye hazırlanan başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.
Gece yaşanan olaydan dolayı çok sarsıldıklarını anlatan gözü yaşlı baba, şöyle konuştu:
"Oğlum karıncayı dahi incitmeyen, bugüne kadar kavga ve tartışma yaşamamış bir çocuk. Akşehir Fen Lisesi mezunu, tıp fakültesine girmek için üniversite sınavına hazırlanıyordu. Darbedildiğini görünce kadını kurtarmak için araya giriyor. Bu sırada saldıran kişi oğlumu dövmüş ve kovalamış. Oğlumun yüzünde ve boynunda ağır yaralar var. Boğazını sıkmış, elinden zor kurtulmuş. Arbede anında ise bıçaklama olayı olmuş. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çok üzgünüm. Ölenin ailesine de başsağlığı diliyorum."
Cengiz Ş. "Çok sıkı çalışıyordu. Bu talihsiz olay başımıza geldi. Oğlum orada kadını kurtarmaya çalışıyordu. İnsanı kurtarmaya çalışıyordu ve bunun için adeta kendini feda etti. Bunların yargılamada göz önünde bulundurulmasını istiyorum." diye konuştu.
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