Darp edilen tiyatrocu Abdullah Yüksekcan: Maalesef güvendik

Tokat’ta sahnelenen bir tiyatro oyununun ortasında organizasyon firmasından ücret alamadıkları gerekçesiyle seyirciye açıklama yapıldığı sırada sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edilen Başkent Kültür Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Abdullah Yüksekcan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Yüksekcan, “Organizasyon firması bizim sunduğumuz maliyeti kabul etmedi. Daha sonra ‘Bu işi yapalım, biz de mağdur olduk, okullara çocuk oyunu biletlerini sattık’ dediler ve bizde ‘Müzikal olan oyunu orkestrasız yapar ve figüran oyuncularımızı getirmezsek maliyet iner’ dedik. Bunların hepsinin mesaj ve konuşma kayıtları mevcut. ‘Dekor da getiremeyiz, oyunumuz orta oyun olarak oynanır ve kabul ederseniz bize teklif ettiğiniz tutarda gelebiliriz’ dedik. Onlar da kabul etti. Bunun sonucunda karşı tarafa bir sözleşme gönderdik. Sözleşmeyi taratıp tarafımıza geri göndermelerini talep ettik. Biz ekipçe Tokat’a gittik. Çocuk oyunumuzu ve ikinci oyunumuzu sergiledik. Bize vaat edilen sözleşmemizdeki maddeye nazaran ödememizin bir bölümü biz yola çıkmadan önce, diğer bölümü de oyunlar başlamadan önce yapılması gerekiyordu. Maalesef güvendik. Orada oyundan önce alacağımız tutarı alamadığımız gibi parça parça bir kısım tutar ödendi. Kanlı Nigar oyunu geldiğinde tutarda ciddi bir açık vardı. Kar marjından da ziyade arkadaşlarımızın sahnede döktüğü emeğin parasıydı bu. Ben arkadaşlarıma, bu şartlarda oyunu başlatamayacağımızı ama sahnenin de dolu olduğunu, seyirciye saygımızın sonsuz olduğunu söyledim. Nasıl yapacağımızı sordular ve ‘lütfen siz oyunu başlatın biz oyunun perde arasında size kalan ödemenizi yapacağız’ dediler. Perde arasında kalan ödemenin bir bölümü yapıldı ama ciddi bir açık söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

Perde arasında kuliste sözlü bir tartışma yaşandığını da aktaran Yüksekcan, “Tiyatroda oyunun saatinde başlaması çok önemlidir. Perde arasında 10 dakikalık verdiğimiz ara malum şahıslar yüzünden 20 dakikaya çıktı. Canlı orkestra, 32 kişilik dev kadro diye tanıtım yapılmış ve gelen seyirciler de bunu soruyor ve sorumlu bizi biliyor. Oyun esnasında bunun söylentileri başladı. Suçlu bizim tiyatromuzmuş gibi yansıtıldı. Bu durumu hemen düzeltmelerini ve oyunun sonunda açıklama yapacağımızı kendilerine söyledik. Seyircimize saygıdan dolayı ikinci perdeyi geçte olsa başlattık. Bizim amacımız kesmek ya da bölmek değildi. Oyunun sonunda yapacağımız açıklamayı oyunun bitimine 20 dakika kala yapmak zorunda kaldık. Çünkü malum şahıslar ‘biz sizin kalan paranızı ödemiyoruz, işinize gelirse. Bizde sizden şikayetçiyiz, orkestralı, dekorlu gelmediniz. Biz de bunu seyirciye söyleriz’ dediler. Oyunun finalinde bu açıklama yapılmış olsaydı eğer ilgili şahıslar ortadan kaybolacaklardı. Açıklamayı, seyirci kaybımızın olmaması için oyunun bitiminde değil de, son 20 dakikasında yaptık” diye konuştu.

Sahnede olmadığı sırada sahneye çıktığını ve sahnede oynayan arkadaşları ile seyircilerden özür diledikten sonra seyirciye durumu anlattığını kaydeden Yüksekcan, “Bilet alıp geldiğiniz bu oyunda bizim yevmiyelerimiz ödenmiyor, burada bir dolandırıcılık, sahtekarlık söz konusu ama size saygımızdan dolayı sahneye çıktık dedim. Bizim buraya dekorsuz, orkestrasız ve eksik kadroyla gelmemizin sebebinin organizasyon firmasıyla olan anlaşmamızdan kaynaklandığını söyledim. Seyirci bize destek oldu. İçeriye geçtiğim esnada kuliste bunun pazarlığını yapan arkadaşlardan birisi kafa darbesiyle bana saldırdı. O anda ne olduğunu anlayamadım, seyircinin gözü önünde oldu her şey. Daha sonra durumu polise bildirdik. Polislerin gelmesiyle hastaneye geçip darp raporu aldım ve konuyu hukuksal sürece yansıttım” açıklamasında bulundu.

İlker Turak – Nurullah Geylani