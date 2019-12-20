Demir Grup Sivasspor kafilesi Ankara'ya gitti
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma için kara yoluyla Ankara'ya gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, Ankara'ya gitmek üzere kulüp tesislerinden ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'da yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Gençlerbirliği ile Demir Grup Sivasspor arasında 22 Aralık Pazar günü saat 14.00'te Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Demir Grup Sivasspor kafilesinde şu isimler yer aldı:
Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade dos Santos, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Isaac Cofie, Volkan Eğri, Arouna Kone ve Mustapha Yatabare.
Öte yandan vatani görevini yapmak için Kars'a gidecek Barış Yardımcı için Ankara yolculuğu öncesi takım arkadaşları tarafından uğurlama programı düzenlendi.
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