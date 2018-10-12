Demir Grup Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları
SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, gruplar halinde çalıştı. Lig müsabakalarında fazla forma şansı bulamayan bazı futbolcular, 21 yaş altı takımı ile maç yaptı. Bir grup salonda çalışırken, diğer gruptakiler ise ayak tenisi ve kondisyon hareketleri ile idmanı sürdürdü.
Sakatlığı bulunan Arouna Kone, Delvin N'Dinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan ve Sergiy Rybalka, takımdan ayrı salonda çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı iznin ardından pazar günü kulüp tesislerinde yeniden toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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