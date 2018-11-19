Demir Grup Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi
SİVAS (AA) – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktörlük görevine, takımın yardımcı antrenörü Hakan Keleş getirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor Yönetim Kurulu, Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük görevine, 2 yıldır kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Hakan Keleş'i getirdi.
Açıklamada, "Hakan Keleş'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor'umuzun başında büyük başarılara imza atmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.
Hakan Keleş'in yardımcılıklarını ise bir dönem Sivasspor forması giyen Mohamed Ali Kurtuluş ile Yunus Kaya, Yusuf Randa ve Recep Atılgan yapacak.
– Hakan Keleş kimdir?
Sakarya'da 1972 yılında dünyaya gelen Hakan Keleş, Edirnespor'da futbol kariyerine başladı. Forvet bölgesinde görev yapan Keleş'in adresi daha sonra Bursaspor oldu. Keleş, sırasıyla Kayserispor, Şekerspor, Ankaragücü, Antalyaspor ve Dardanelspor formaları giydi.
Futbol kariyerinin ardından çeşitli kulüplerde yardımcı antrenörlük görevini üstelenen Keleş, son 2 sezondur Sivasspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu.
-
AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Acar'dan anlamlı ziyaret
-
Konyaspor, Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı
-
Belediye Başkanı Bahçeci'den okul ziyaretleri
-
İtalyan mutfağı Ankara'da tanıtıldı
-
Başkan Bahçeci'den karanfilli kandil kutlaması
-
10 bin kişilik yurtta öğrenci alımına başlandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]