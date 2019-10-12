Demirkazık'ta şehit olan askerin kask kamerası bulundu
NİĞDE (AA) – Niğde'de bir dağcı, Demirkazık Dağı'nda mahsur kalan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında helikopterden düşerek şehit olan askere ait olduğu belirtilen kask kamerasını bularak jandarmaya teslim etti.
İstanbul'da yaşayan dağcı Fehmi Efe, Çamardı İlçesi Demirkazık Dağı Peck Kulvarı'nda tırmanış yaparken, ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışmaları sırasında helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'ya (30) ait olduğu belirtilen kask kamerasını buldu. Efe, şehit askerin kamerasını, Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti.
Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, tırmanış için İstanbul'dan geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Tırmanırken bir sedye gördüm. Biraz daha tırmanınca kayanın üzerinde siyah bir kamera gördüm. Daha önce burada bir askerin şehit olduğunu duymuştum. Kameranın onun olabileceğini düşünerek yanıma aldım. Biraz daha ileride de parçalanmış su matarası gördüm. Aldığım kamerayı yetkililere teslim ettim."
Efe, İstanbul'dan getirdiği Türk bayrağını da şehit Harmankaya'nın anısına Demirkazık Dağı zirvesine diktiğini söyledi.
Çamardı ilçesinde, Demirkazık Dağı Peck Kulvarı opera aşağı batı yüzü mevkisinde 8 Haziran'da, 7 kişilik dağcı grubunda yer alan ve ayağı kırılan dağcıyı kurtarma çalışması sırasında, Konya 3. Ana Jet Üssü 135 Filo Personeli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30), helikopterden düşmüş, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.
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Demirkazık'ta şehit olan askerin kask kamerası bulundu
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