Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi
ANKARA (AA) – Adalet Bakanlığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hayata geçirilen "Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi" kapsamındaki akran eğitimiyle denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin rehabilitasyonu ve topluma uyumu için çalışılıyor.
Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde "Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi" ve akran eğitimi ile ilgili toplantı düzenlendi.
Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Burak Ceyhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ile işbirliği içinde yürütülen projede, Portekiz ve Romanya'nın ilgili kuruluşlarının da yer aldığını söyledi.
"Çalışma kapsamında cezaları infaz edilen yükümlüler, benzer sorunlar yaşayan diğer hükümlülere sorunlar karşısında nasıl çözüm üreteceklerini ve tecrübelerini aktarıyor." diyen Ceyhan, bu kapsamda 20 hükümlüye eğitim verdiklerini söyledi.
Proje Uygulama Birimi Üyesi Psikolog Çiğdem Erkunt Kanoğlu da bu çalışmanın dünyada ilk kez gerçekleştirildiğini vurguladı.
Projeyle, hükümlü kişilerin yaşam becerilerini geliştirmek için çalıştıklarını dile getiren Kanoğlu, ülke genelindeki pilot bölge çalışmalarının tamamlandığını aktardı. Kanoğlu, "Hükümlüler kendileri gibi suç geçmişi olan hükümlülerden eğitim almaktan oldukça memnun olduklarını ve aldıkları mesajların onlara daha fazla yaradığını bizlere iletmekteler." diye konuştu.
Akran eğitim programına katılan ve eğitici olan 33 yaşındaki Bayram C, bu görevi üstlenmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bayram C, "Aynı şartlarda yaşayıp aynı yollardan yürümüş insanların birbirlerinin derdini anlama noktasında daha iyi sonuçlar elde edebileceğime inandım ve sonuçların olumlu olmasından dolayı mutlu ve gururluyum." ifadelerini kullandı.
Eğitmenlerden 26 yaşındaki Ahmet K. de diğer hükümlülerin tüm anlattıklarını ciddiyetle dinlediğini, "Düşenin halinden düşen anlar" anlayışından yola çıkarak olumlu sonuçlar elde ettiklerini aktardı.
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Denetimli Serbestlikte Pro-Sosyal Modelleme Projesi
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