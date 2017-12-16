Derbent kışa hazır

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçedeki merkez ve dış mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda biraraya geldiklerini söyledi. Derbent Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda kış dönemine ilişkin hazırlıkların değerlendirilip istişare edildiğini vurgulayan Başkan Acar, “Konya Büyükşehir Belediyesi ve Derbent Belediyemizin bu yılki kış döneminde mahallelerimizde gerçekleştirilecek özellikle kar mücadelesi ile ilgili koordinasyon konularında muhtarlarımızla istişare ettik ve değerlendirmelerde bulunduk. İlçemize bağlı mahallelerde kış sezonunda geçtiğimiz yıl yaşanan kar mücadelesindeki sıkıntıların bu yıl yaşanmaması için alınacak karar, tedbir ve önlemler görüşülmüştür. Bu münasebetle, Büyükşehir Belediyemiz tarafından da yeterli ekipmanların mahallelerimize bu kapsamda verileceği, Derbent Belediyesi ve mahalle muhtarlarımızın da katkı ve desteğiyle bu hususta komple bir ekip halinde çalışılacağı konuları ele alınmıştır. Dolayısıyla, Derbent ilçesi olarak başlayan kış mevsimine hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu arada, toplantımızda, mahallelerimizdeki yollarımıza ilişkin konular da ele alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur” dedi.

Toplantıya, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt ile ilgili birim müdürleri de katıldı.