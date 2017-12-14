Derbent’e Keçiören Belediyesinden kamyon desteği

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Derbent Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna hibe desteği ile yeni bir kamyonun daha kazandırıldığını belirterek, “Keçiören Belediyemizin bu desteği sayesinde belediyemizin araç filosu daha da güçlendi. İnşallah bu araçla ilçemizde daha çok hizmetlere imza atacağımızı umut ediyorum. Derbent’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Acar, makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a belediye logolu özel bir alem hediye etti.