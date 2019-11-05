Derebucak'ta öğrenci taşıyan servisler denetlendi
KONYA (AA) – Konya'nın Derebucak ilçesinde öğrencileri taşıyan servis araçları denetlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde okul güzergahı üzerinde bulunan yollarda gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan servis araçlarında bulunan öğrenci sayısı, öğrenci dışında müşteri alımı yapılıp yapılmadığı, ihale şartnamesi ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara riayet edilip edilmediği, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı gibi hususlar kontrol edildi.
Denetimleri gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay ve Şube Müdürü Mehmet Güneş, sohbet ettiği öğrencilerle yolculuk esnasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşıp karşılaşmadıkları sorularını yöneltti.
Akçay, taşımalı öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik benzer denetim ve kontrollerin 2019-2020 eğitim yılı sonuna kadar sürdürüleceğini belirterek, "Velilerin emaneti olan öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak üzere sık sık bu tür denetimler yapılacak ve herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi için gayret gösterilecektir." dedi.
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