Derebucak'ta tanışma ve kaynaşma etkinliği

KONYA (AA) – Derebucak ilçesinde, Tanışma ve Kaynaşma Etkinliği düzenlendi.



Derebucak Belediyesi ve Derebucak Sosyal Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından müşterek organize edilen etkinlik yurt dışında yaşayan gurbetçilerle ilçede yaşayan Derebucaklılar'ı bir araya getirdi.



Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşlara ve katılımcılara göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Kaymakam Coşkun Doğan ise, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik ile yöre halkının tanışıp kaynaşmasında önemli rolü olduğunu söyledi.



Düzçam mesire alanında düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte yöresel oyunlar da canlandırıldı. Çığındırık, apışatma, omuzatma, çelik çomak oyunlarına katılan yetişkinler de renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik halı saha futbol müsabakalarının ardından sona erdi.



Etkinliğe, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.