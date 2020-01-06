Derinkuyu'da bir okulda tasarım ve beceri atölyesi açıldı
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda Tasarım, Beceri ve Drama Atölyesi düzenlenen törenle açıldı.
Törende konuşan Derinkuyu Kaymakamı Mert kumcu, öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi açısından atölyenin önemli bir çalışma alanı olacağını belirtti.
Kumcu, "Okulumuza kandırdığımız bu atölye sayesinde öğrencilerimiz özellikle el becerilerinde kendilerini daha da geliştireceklerdir. Belki de gelecekteki mesleklerini bu atölyeler aracığıyla belirleyecektir. Destek verenlere teşekkür ederim." dedi.
Konuşmanın ardından açılış kurdelesi Kaymakam Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, İlçe Müftüsü Süleyman Kurt, Okul Müdürü Mehmet Nuri Çetin ile AK Parti İlçe Başkanı Hakan Demir tarafından kesildi.
Katılımcılar daha sonra, halı dokuma, seramik, ahşap yakma, drama ve zeka oyunları bölümlerini gezerek okul idarecilerinden bilgi aldı.
Törene, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
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