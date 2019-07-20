Derinkuyu'da çiftçilerin sorunları konuşuldu
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında üreticilerin sorunlarının tespitine yönelik toplantı yapıldı.
Derinkuyu Ziraat Odasındaki toplantıda, çiftçilerin üretim sürecinde yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.
Oda başkanı Yavuz Şen, ilçedeki üreticilerin uzun yıllardır patates ekimi gerçekleştirdiklerini, bölgeye patates ürünleri üretecek bir fabrika kurulmasının yerinde bir karar olacağını savundu.
Yavuz, "Üreticilerimiz dönüşümlü olarak patates, fasulye ve kabak ekseler de yoğunlukla tercih patates ekiminden yanadır. Bölgemizde patates ekiminin yasaklandığı bazı alanlarda da bu ürünün ekimine izin verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, üreticilerimizin mahsullerinin yerinde değerlendirilmesi için patates cipsi üretecek fabrika kurulmalı." dedi.
Üreticilerin sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Kaymakam Kumcu, toplantıda görüşülen konuları yetkililere ileteceğini belirtti.
Toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile üreticiler katıldı.
-
Konya'da drift yapan sürücüye 5 bin lira ceza
-
“Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz”
-
SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım günlerine yoğun ilgi
-
Derinkuyu'da çiftçilerin sorunları konuşuldu
-
Erkenci patates kalite ve verimiyle yüz güldürdü
-
“Migren hastalarının birçoğu doktora başvurmuyor”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]