Derinkuyu'da karpuz hasadı başladı

NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesinde karpuz hasadı başladı.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır sadece patates üretimi yapılan ilçede alternatif ürün olarak ekimi yapılan karpuzdan bekledikleri verimi aldıklarını belirtti.

Şen, "İlçemizde patatese alternatif olarak kuru fasulye ve çerezlik kabak çekirdeği ekiliyordu. Son dönemde karpuz ekimi de gerçekleştirildi. Hasadına başladık verim gayet iyi. İlçede 300 dekar alandan 2 bin tona yakın rekolte bekliyoruz." dedi.

Üreticilerden Feridun Döşeyici de ilçedeki arazilerin karpuz üretimine uygun olduğunu, pazarda talep göreceğini dile getirerek, "İlçemizin iklimi ve toprak yapısı nedeniyle ürün sulu ve lezzetli olarak hasat ediliyor. Ürettiğimiz karpuzların halk pazarında rağbet göreceğini düşünüyorum. Şuanda talep var, siparişler alıyorum." şeklinde konuştu.