Desigo CC, her ölçekte binaya enerji verimliliği sunuyor

İSTANBUL (AA) – Siemens'in akıllı altyapı platformu Desigo CC, her ölçekte binaya enerji verimliliği sağlıyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens Akıllı Altyapılar'ın (SI) entegre bina yönetimi platformu Desigo CC'nin sahip olduğu teknoloji, bina operatörlerinin enerji verimliliğini artırmalarına imkan verirken, bina kullanıcılarının konfor ve güvenliğini de sağlıyor.

V4 versiyonuna yükseltilerek daha geniş çeşitlilikte binalarda kullanıma uygun hale getirilen Desigo CC, yangın güvenliği, enerji yönetimi, aydınlatma, HVAC ve fiziksel güvenlik de dahil disiplinler arası destekle donatıldı.

Desigo CC'nin sahip olduğu teknoloji, konuttan ticari binalara ve eğitim ile sağlık tesislerine kadar her yapıyla uyumlu olma özelliği taşıyor. Bu teknoloji, binaların içinde yaşayanlarla etkileşim kurabilme ve binadan topladığı verileri analiz ederek değişen ihtiyaçlara uyumlu yaşam ortamı sağlama becerisine sahip.



Desigo CC'nin ürün portföyünü genişleterek tasarlanan Desigo CC Compact ürünü ise küçük ve orta ölçekli binalarda kullanım için hassas ölçeklendirme ve esneklik sağlıyor. Desigo CC Compact, küçük ve orta ölçekli binalara odaklanan 3 yazılım sürümüyle kullanıcılara seçim yapma olanağı sunuyor. Örneğin, kullanıcıların HVAC'a odaklanarak projelerini verimli bir şekilde yürütmelerini sağlıyor. Bununla birlikte Desigo CC Compact'ın tehlike yönetimine yönelik ikinci yazılım sürümü, yangın ve güvenlik standartlarını desteklerken, elektrikli uygulamalara yönelik Desigo CC Compact da Mühendislik Aracı Yazılımı (Engineering Tool Software-ETS) projelerinin otomatik kurulumu ve yerel KNX entegrasyonu ile elektrik tesisatçıları için verimli operasyonlar sağlıyor.

– Verimli enerji sistemi için Powermanager modülü

Desigo CC bina yönetim platformunun en yeni versiyonu, enerji sistemlerinde tüketimi, enerji kalitesini ve tutarlılığı yönetmek için Powermanager modülüyle sunuluyor. Yeni eklenen modül, alarm fonksiyonuyla, kombinasyon halindeki gösterge panelleriyle eyleme geçme ihtiyacını kolay bir şekilde belirlemeye ve tahmin etmeye yardımcı oluyor.

Desigo CC V4, Powermanager modülüne ek olarak operatörlerin birden fazla binadaki alarmları ve olayları kontrol etmesini ve harekete geçmesini sağlayan yeni, sezgisel bir bulut uygulamasına da sahip.

– İyileştirilmiş bağlanabilirlik ve kullanım

Desigo CC V4, halihazırda kullanılabilen BACnet, OPC, Modbus ve SNMP modüllerine ek olarak, IP ve M-bus TCP/IP üzerinden KNX için yeni bağlantı genişletme modülleri gibi alt sistemlerin hızlı entegrasyonuna imkan veriyor.

Bir dizi kitaplık aracılığıyla ortak bina otomasyon cihazlarını özel grafik şablonları ile bağlamak ve tanımlamak mümkün oluyor. Bu, aydınlatma ve sayaçların izlenmesi gibi çok çeşitli uygulamalar için somut faydalar sunuyor ve mühendisliğin kolaylaşmasına yardımcı oluyor.

Desigo CC, herhangi bir işletim sistemine ve web tarayıcısına sahip dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde bulunan Flex Client ile yeni bir HTML5 web tabanlı istemci sunuyor. Kullanıcılar artık olası çalışma ortamlarını artıran bir dokunmatik arayüze de sahip oluyor. Bu inovasyonların yanı sıra Desigo CC V4, Bina Bilgisi Modelleme (Building Information Modeling-BIM) modülüyle de donatılıyor. Bu, bir binanın gerçek zamanlı değerler, 3D modeller ve 3600'lik görüntülerle doğrudan görselleştirilmesini mümkün kılarak bir bina otomasyonunun her adımında kontrol sağlıyor. Kullanıcılar, konum belirleme etiketlerinden ve ürün verisi sayfalarından istedikleri an verilere ulaşabiliyor.