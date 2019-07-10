Devrilen otomobildekileri emniyet kemeri kurtardı
ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Nurettin Tüfekçi idaresindeki 06 NG 073 plakalı otomobil, Yurtlar bölgesinde refüje çarptı.
Karşı şeride geçerek devrilen otomobil, yaklaşık 80 metre sürüklendi. Otomobil içerisinde bulunan yolcular, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü ile araçta bulunan 3 yolcuya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan ikisi, daha sonra Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Nurettin Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yakınlarının cenazesinden döndüklerini söyledi.
Yolculuk sırasında birden gözünün karardığını belirten Tüfekçi, "Emniyet kemerlerimizin takılı olması hayatımızı kurtardı." dedi.
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