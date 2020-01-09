“Dilin Kadarsın Projesi” dergilerinin 11. sayıları, tanıtıldı

ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Dilin Kadarsın Projesi" çerçevesinde öğrencilerce hazırlanan 42 farklı kültür sanat dergisinin 11. sayılarının tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, projenin hamisi olmaktan son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Türkçenin doğru kullanımının önemine işaret eden Keleş, "Dünyadaki bütün sorunların temelinde aslında iletişim eksikliği yatıyor. Bu nedenle öğrencilerimize yazılı kültür, edebiyatı, alışkanlığı kazandıran bu projeyi çok önemsiyorum. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, 6 yıl önce başladıkları projeyle, okuyup düşünmenin yanında bir eser üretmeyi de öğrettiklerini söyledi.

Projede 265 personel ile 910 öğrencinin görev aldığını aktaran Aslan, "Okumak, düşünmek tamam ama yazmadan olmaz. Onun için sanat, edebiyat, düşünce yoluna 6 yıl önce çıktık ve o hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ilçedeki başarılı öğrencileri uçakla Çanakkale gezisine götüreceklerini bildirdi.

Programın sonunda Şair ve Yazar Serdar Kalıç, yazarlık ve düşünme konusunda konferans verdi.