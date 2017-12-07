DİRENİŞ KARATAY FİLMİNİN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Konya’da çekilen ve Anadolu Selçuklu Devleti’ne damga vuran Emir Celaleddin Karatay’ın hayatını beyazperdeye yansıtan ‘Direniş Karatay’ filmi 9 Mart 2018’de vizyona girecek.

Tarihin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ Savaşı ve döneme damgasını vuran devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay, 9 Mart 2018’te izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

“Celaleddin Karatay halkı Moğollara karşı direnişe çağırıyor”

2017 Temmuz-Ağustos aylarında çekimleri Konya’da gerçekleşen film 2018’in en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Alaeddin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi üzerine Selçuklu Devleti tahtına oğlu Gıyaseddin geçer. Fakat Gıyaseddin babası gibi güçlü karaktere sahip bir devlet adamı değildir. Bu zayıflık Moğolların baskısını ve Selçuklu üzerindeki iştahını arttırmaktadır. Moğolların unuttuğu çok önemli bir detay vardır, o da dönemin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay’ın varlığıdır. Karatay tüm tecrübe ve gücü ile halkı Moğollara karşı büyük bir direnişe hazırlarken kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla Anadolu’nun tüm sessiz kahramanlarını yanına alacaktır.

Filmin kadrosunda sürpriz bir isim de katıldı. Filmde Mevlana karakterine hayat veren Furkan Palalı, kadroya çekimlerden hemen önce sürpriz bir şekilde dahil oldu. Filmde Palalı, Mevlana’nın gençlik yıllarından bir kare ile izleyici karşısında olacak.

Oyuncu kadrosu

Yapımını Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesinin üstlendiği, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, genel danışmanlığını Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok’un yazdığı filmde Karatay’a Mehmet Aslantuğ, Ahi Evren’e Fikret Kuşkan, Noyan karakterine ise Yurdaer Okur hayat veriyor. Burcu Özberk’in Türkan, Alperen Duymaz’ın Kutay ve Furkan Palalı’nın Mevlana’yı canlandırdığı filmin kadrosunda ayrıca Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Fırat Temir, Yusuf Aytekin ve Ece Yaşar gibi isimler de yer alıyor.