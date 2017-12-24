Direnişin sembolü Filistinli Muhammed El Taweel Konya’da

Filistinli Muhammed El Taweel, Atiker Konyaspor Kulübünün davetlisi olarak Konyaspor – Fenerbahçe maçını izlemek için Konya’ya geldi. Maç öncesi Mevlana Müzesini gezen Muhammed ve ailesi tercüman aracılığıyla soruları yanıtladı. Muhammed, “Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Ben Türkiye’yi çok sevdim, Türk milletini çok sevdim, herkesi çok sevdim, herkes bize iyi baktı. Sayın Erdoğan’ı ailemiz gibi hissettik. Her şeyi çok sevdim” dedi.

Muhammed’in babası Kader El Taweel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle bahsederek, “Tayyip Erdoğan dünyanın lideri sadece İslam’ın lideri değil. Bize çok iyi baktı Allah razı olsun. Erdoğan ve Türkiye bize aile gibi davrandı. Türkiye’nin yardımları için teşekkür ederiz. Bizim için şereftir Türk vatandaşlığı. Seve seve almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ziyarette Filistinli aileye eşlik eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Kudüs’ün İslam dünyası için çok değerli olduğunu belirterek, “Çok değerli misafirlerimizi, Filistinli kardeşlerimizi Konya’mızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız kendilerini kabul ettiler. Onlar da aileleri gibi hissettiler. Filistinli kardeşlerimiz ve Kudüs bizim için çok değerli. Hem tarihimiz olarak hem din kardeşliğimiz olarak çok değerli. Onları Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Filistin’in haklı davasında Türkiye ve bütün mümin kardeşlerimiz olarak onları destekliyoruz, destekleyeceğiz” diye konuştu.